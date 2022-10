Le monde illustré selon les personnages célèbres. image: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Voici la personne la plus connue de chaque ville (à Bâle, ce n'est pas Federer)

Un géographe finlandais a recensé les personnages les plus célèbres – contemporain ou historique – selon leur lieu de naissance. En Suisse, Jean-Jacques Rousseau est le plus connu.

Vous êtes-vous déjà demandé quel était le personnage le plus célèbre de votre ville natale? Il n'y avait pas de réponse concluante... jusqu'à maintenant! Le géographe finlandais Topi Tjukanov a créé la nouvelle Notable People Map, qui indique les personnes les plus célèbres du monde – contemporaine ou historique – selon leur lieu de naissance.

Une base de donnée de plus de 2,29 millions de personnes

Les données proviennent d'une étude publiée en juin 2022 dans la revue scientifique Nature, dans le cadre de laquelle d'énormes quantités de données ont été collectées à partir de différentes éditions de Wikipédia et de Wikidata. Au total, une équipe de recherche de six personnes a créé une base de données de 2,29 millions de personnalités de renom, de 3500 av. J.-C. à 2018, dans les domaines de la culture, de la science, de la politique et du sport.

Les personnes les plus célèbres d'Europe. En zoomant, les noms apparaissent. image: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Pour calculer la notoriété d'une personne, les facteurs suivants ont été pris en compte:

Le nombre d'éditions de Wikipédia dans lesquelles la personne a une entrée.

La longueur (nombre de mots) de chaque biographie sur Wikipédia.

Le nombre moyen de consultations de Wikipédia entre 2015 et 2018.

Le nombre d'éléments non manquants récupérés dans Wikipédia ou Wikidata pour la date de naissance, le sexe et la sphère d'influence.

Le nombre total de liens externes de Wikidata.

C'est ainsi qu'a été créée la longue liste de personnalités les plus célèbres de l'histoire mondiale. En 2018, l'ancien président américain Barack Obama occupait la première place. Il est suivi par son successeur Donald Trump, le savant universel italien Léonard de Vinci et l'ancien dictateur allemand Adolf Hitler. Jésus n'arrive qu'à la 204e place.

Le top 10 des célébrités dans le monde:

Barack Obama Donald Trump Leonardo da Vinci Adolf Hitler Albert Einstein Michael Jackson Winston Churchill William Shakespeare Napoleon Bonaparte Elvis Presley

Stand: 2018

Plus une personnalité est connue, plus son nom apparaît grand et tôt sur la carte. Dans les grandes villes, plusieurs noms y figurent. Dans les petites localités en revanche, seule la personne la plus connue apparaît.

Londres est une ville pleine de célébrités. IMAGE: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Ceux qui s'attendent à voir Simon Ammann à Grabs (SG), par exemple, seront déçus: l'artiste Pipilotti Rist devance le quadruple champion olympique dans le classement. A Bâle, Roger Federer est devancé par le célèbre mathématicien Leonard Euler.

Les utilisateurs peuvent toutefois filtrer leur recherche selon les catégories suivantes: culture, sciences, politique et sport. Pour ne jamais perdre la vue d'ensemble, il est pratique de pouvoir afficher le nom du lieu en cas de zoom complet.

28 510 personnalités les plus célèbres de Suisse sont dans la base de données. IMAGE: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Au total, 28 510 Suisses figurent dans la base de données des chercheurs. Le naturaliste Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, est le plus connu.

Le top 10 des célébrités suisses: