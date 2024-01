Le roi rejoint sa belle-fille dans une clinique ultra-privée

Si le palais de Buckingham a refusé de fournir plus de détails sur l'opération, on sait en revanche que Sa Majesté disposera de tout le confort nécessaire. La London Clinic est l'une des plus prestigieuses du monde. Parmi toute la batterie de services mis à disposition des patients: des petits plats du chef étoilé Paul O'Brien, une conciergerie de luxe, des articles de toilette Molton Brown, l'indispensable afternoon tea, et, évidemment, un calme absolu pour se remettre en toute sérénité.

«Mob wife», la tendance à s'habiller comme une femme de mafieux

Les femmes de mafieux sont à l'honneur sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de l'aspect purement «trend TikTok et Instagram», il s'agit d'un hommage, parfois méconnu par celles qui en adoptent le style et les caractéristiques, aux femmes puissantes d'une époque très cinématographique. Décryptage d'une tendance (pour une fois) pas si creuse.

Le look de la «mob wife», en français «femme de mafieux», a envahi les réseaux sociaux. Exit la sobriété et l'élégance raffinée du «quiet luxury», désormais, on veut du clinquant, du too much, des looks de (fausses) mafieuses qui sortent le grand jeu, le gros manteau en (fausse) fourrure, le maquillage tape à l'oeil et la robe à imprimé léopard. Bienvenue dans Les Sopranos à la sauce 2024.