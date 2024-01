Charles III a été admis à l'hôpital vendredi matin pour une opération d'hypertrophie de la prostate. watson/getty

Le roi «va bien» après son opération dans une clinique ultra-privée

Après son admission plus tôt ce matin dans l'un des hôpitaux luxueux du monde, l'opération du roi d'une hypertrophie de la prostate se serait déroulée comme prévu. Il passera la nuit dans le même établissement que sa belle-fille.

Comme un air de réunion de famille, ce matin, à la London Clinic, l'établissement médical ultra select au cœur de la capitale, où la princesse de Galle a été opérée à l'abdomen la semaine dernière. Après quelques jours passés dans le Norfolk où il était «en convalescence», Charles III a été photographié ce matin en chemin vers son intervention d'hypertrophie de la prostate. Quelques instants plus tard, le véhicule royal s'immobilisait devant la London Clinic, où la belle-fille du monarque se trouve toujours en observation à l'hôpital. Kate devrait sortir d'ici deux à trois jours.

La London Clinic est l'un des hôpitaux les plus réputés et prestigieux du monde. Image: Anadolu

Dans la foulée, un porte-parole du palais de Buckingham a confirmé peu après 9h30 que: «Le roi a été admis ce matin dans un hôpital de Londres pour un traitement programmé. Sa Majesté tient à remercier tous ceux qui lui ont envoyé leurs vœux au cours de la semaine dernière et est ravie d'apprendre que son diagnostic a un impact positif sur la sensibilisation à la santé publique.»

En effet, depuis que Charles a partagé son diagnostic, mercredi dernier, la page «hypertrophie de la prostate» sur le site Web du NHS a reçu 26 170 visites en 48 heures, contre une moyenne quotidienne de 1400 visites en temps normal.

Deux royals à la London Clinc

Si le palais de Buckingham a refusé de fournir plus de détails sur l'opération, on sait en revanche que Sa Majesté disposera de tout le confort nécessaire. La London Clinic est l'une des plus prestigieuses du monde. Parmi toute la batterie de services mis à disposition des patients: des petits plats du chef étoilé Paul O'Brien, une conciergerie de luxe, des articles de toilette Molton Brown, l'indispensable afternoon tea, et, évidemment, un calme absolu pour se remettre en toute sérénité.

Cela dit, pas sûr qu'on surprenne Charles et Kate en train de bavarder dans la même chambre d'hôpital. Selon Vanity Fair, l'étage de la princesse de Galles (dont la chambre privée dispose d'un «plafond éclairé par des étoiles» et d'une vue sur un parc) a été entièrement réservé pour elle pour des raisons de sécurité. Un majordome privé s'occupe de la totalité de ses requêtes.

En fin d'après-midi, une source a confirmé au Telegraph que l'opération de Charles est terminée et qu'il «va bien». Alors que Camilla a été vue quitter la clinique peu après 15 heures, le roi, quant à lui, devra passer la nuit à l'hôpital pour se rétablir.