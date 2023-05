C'est au coeur de cette charmante villa que la reine s'enfile de «gros Gin to'» devant sa série préférée. montage: watson

Voici le cottage où la Reine Camilla s'enfile des Gin tonic en cachette

Quand elle n'est pas en tournée avec son mari de roi, Camilla se retire dans son «modeste» manoir de Ray Mill House à 850 000 livres, dans le Wiltshire, pour mettre le bazar, boire des verres et regarder la télé. Visite guidée.

En matière de résidence secondaire, la famille royale ne manque pas de choix. Ses membres actifs disposent à volonté de pléthores de châteaux, manoirs, maisons de campagnes et autres charmants cottages pour faire des roulades, tailler les rosiers ou jouer au polo.

A chaque royal sa résidence préférée. Si la regrettée reine Elizabeth vouait un amour inconditionnel à son château écossais de Balmoral, on sait que Charles affectionne particulièrement ses potagers bio de Highgrove, sa résidence de campagne.

Un cadre informel

Il va sans dire que Camilla a également son sanctuaire: Ray Mill House. Une jolie maison de six chambres nichée au coeur de la campagne anglaise, à une vingtaine de kilomètres de la ville thermale de Bath. C'est pratique, elle se trouve justement à une quinzaine de minutes de la résidence privée de son mari, Highgrove House - Camilla peut donc facilement s'évader quand Charles lui casse les pieds.

Bien que proches, les deux maisons sont aux antipodes l'une de l'autre. L'une étant une «maison de campagne décontractée», la seconde «une affaire tout à fait plus formelle», juge le Daily Mail.

L'an dernier, un ami proche de Camilla a murmuré au Telegraph: «Si vous considérez que Highgrove est la plus détendue des résidences du roi, même là, vous êtes toujours entouré d'une équipe de personnel privé comprenant un chef, un majordome et des policiers à chaque coin de rue, il n'y a donc pas de vrai temps privé.»

«Le roi a grandi avec ça toute sa vie, donc ce n'est pas un tel fardeau pour lui d'exister dans ce monde observé, mais la reine consort a passé la majeure partie de sa vie en tant que citoyenne privée» Un ami de Camilla, au Telegraph.

C'est justement dans sa maison que la reine s'est retirée, sitôt les funérailles nationales et la période de deuil qui ont suivi la mort de sa belle-mère, Elizabeth.

La «garçonnière» de Camilla

Ray Mill House n’est autre que la propriété personnelle de la duchesse de Cornouailles depuis 1994 - année durant laquelle Camilla divorce de son premier mari et dépense la modique somme de 850 000 livres sterling pour s'offrir sa propre maison.

La bâtisse vaut probablement beaucoup plus aujourd'hui: le prix des maisons individuelles haut de gamme dans le Wiltshire a augmenté de plus de 400%, selon le site home.co.uk. image: shutterstock

Camilla y a vécu jusqu'en 2005. Après son mariage en secondes noces avec Charles, elle conserve sa résidence pour ses retraites à la campagne ou «en cas de besoin» précise le magazine Hello. «Ray Mill est le seul endroit où elle peut littéralement et métaphoriquement enlever ses chaussures et passer du temps avec sa famille et ses amis, dans un cadre vraiment informel», glisse l'ami en question au Telegraph. C'est-à-dire?

«S'asseoir avec un gros gin tonic, enlever ses chaussures et regarder Coronation Street, [un soap britannique] que Charles déteste» Un ami de Camilla, au Daily Mail.

«Camilla n'a pas non plus à se préoccuper de l'aspect de la maison», ajoute ladite source anonyme. «Charles est si pointilleux sur l'ordre, alors qu'elle laisse ses affaires partout.»

Ray Mill House, vue du ciel.

Bordélique, Camilla? Ses voisins en sont témoins. En 2018, la duchesse s'attire la foudre de l'ex-propriétaire de la maison attenante, The Old Mill. Ralph Adams accuse sa voisine de mal entretenir les haies de son jardin, gênant ainsi la collecte des déchets.

Et ça ressemble à quoi?

Si la maison est plus «simple» que la plupart des propriétés royales, elle reste assurément digne du royal statut de Camilla, avec ses six chambres, son élégante terrasse, des hectares de jardin, une piscine extérieure ou encore des écuries.

Voici les images au moment de son achat, en 1994.

L'une des six chambres à coucher. On se croirait à Verbier.

Y'a pas à dire, en 1994, ça baignait dans son jus. PA Images

Le séjour.

Le séjour et ses statues pas ok.

Pas mal, vue de façade.

La fameuse piscine où Camilla fait sa brasse matinale.

La spacieuse terrasse, sur laquelle elle prend le soleil.

Quelle plus belle toile de fond pour le portrait de son 75e anniversaire, shooté par Kate Middleton en personne l'été dernier. Dommage, il manque le Gin to' à la main.