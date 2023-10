Bonne nouvelle pour les allergiques

Un vaccin pourrait changer la donne pour tous les allergiques amoureux des chats, et les autres aussi. On vous dit tout.

La société pharmacologique québécoise Angany est en train d'étudier et de mettre au point un vaccin qui pourrait changer la vie de beaucoup de gens: une personne sur trois a ou développera une allergie au cours de sa vie, selon l'OMS. Certaines sont plus handicapantes que d'autres, évidemment. Mais cette société compte fabriquer et mettre sur le marché un vaccin qui pourrait augmenter le confort de beaucoup de personnes: celles qui sont allergiques au chat.

Selon le directeur du laboratoire en question, Louis-Philippe Vézina, ce vaccin sera différent du système qui prévaut dans le cas de la grippe par exemple:

«Il n’est pas administré en prévision, c’est un vaccin thérapeutique. Il vise à corriger une situation déjà engagée»

Allergie aux chats: quels traitements?

Actuellement, les allergiques aux chats ont peu de possibilités: éviter les contacts ou suivre une désensibilisation. Mais cette dernière est très onéreuse, lourde, longue (plusieurs années de piqûres), et peut n'offrir aucun résultat à son issue.

Une troisième option consiste à traiter les symptômes

avec des antiallergiques, ce qui est peu satisfaisant dans le cas d'une affection chronique respiratoire.

Où en est-on avec cette nouvelle méthode?

Le vaccin de Angany a déjà montré des résultats probants chez les animaux et les premiers tests de sécurité sont probants. La société a reçu l'aval de l'agence locale de régulation des médicaments pour démarrer un essai clinique sur l'être humain.

Cet essai clinique sera réalisé à l'Imperial College de Londres par les deux experts en allergologie que sont le professeur Stephen Durham et le Dr Guy Scaddin.

«Le but ultime dans le domaine de l'allergie aux chats est de trouver un vaccin sûr, efficace et facile à administrer qui ne nécessitera pas le long traitement et la réponse souvent sous-optimale qui caractérisent la méthode de désensibilisation classique» Dr Guy Scadding, chercheur clinique au National Heart and Lung Institute de l'Imperial College de Londres

Comment fonctionnera le vaccin?

«Dans notre vaccin, l’allergène est présent, mais il est présenté au système immunitaire de façon très différente de celle dont il est présenté dans la nature», explique Louis-Philippe Vézina, qui continue:

«Il va développer des anticorps pour combattre l’allergène, pour le neutraliser, au lieu que cet allergène déclenche une réaction de panique»

Et à partir de là, en contact avec l'allergène, le système immunitaire fabriquera en quantité des anticorps: «une vrai réaction de protection».

En pratique, l'on devrait donc injecter une dose du vaccin, puis un rappel un mois plus tard. A l'heure actuelle, le laboratoire table sur des effets qui perdureraient de six mois à un an. Ce seront donc des vaccins annuels, au même titre que ceux pour la grippe saisonnière.

Si, à ce stade, rien n'est certain tant qu'il n'est pas testé sur l'homme et la femme, ce développement est porteur d'espoir pour toutes les personnes allergiques. (hun)