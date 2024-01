Les chiens ont presque tous les yeux bruns et c'est la faute des humains

La plupart des chiens ont les yeux bruns. Et c'est pour une raison précise, comme le montre une nouvelle étude de chercheurs japonais.

Laura Helbig / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Les yeux bleus sont relativement rares – chez les humains, mais aussi chez leurs amis canins. La plupart des chiens ont des yeux brun foncé. Seules quelques races, comme le husky, ont les yeux bleus. Et cela semble être le cas pour une raison bien particulière.

Des chercheurs japonais ont découvert que les humains préféraient les chiens aux yeux plus foncés, mais pas pour des raisons esthétiques. Dans leur étude, les scientifiques de l'Institut de recherche animale de l'Université japonaise de Teikyo expliquent que la couleur foncée des yeux des chiens s'est imposée suite à une sélection ciblée par l'homme.

Le début de l'explication remonte à des dizaines de milliers d'années, lorsque l'homme a commencé à domestiquer les loups. Selon l'état actuel de la recherche, la domestication des loups a commencé il y a 50 000 à 15 000 ans. Mais certains indices laissent penser que l'homme s'est rapproché des loups avant cela.

Les chiens ont les yeux plus foncés que les loups

Selon l'hypothèse des chercheurs japonais, nos ancêtres préféraient les loups aux iris plus foncés parce que ces animaux semblaient moins menaçants:

«La couleur de l'iris des chiens est plus sombre que celle des loups, et cette coloration foncée influence la perception des chiens par les humains de manière positive»

C'est vrai qu'il a l'air sympa ce chien. Non?

Pour tester leur théorie, les scientifiques japonais ont mené une expérience avec 142 participants. Ils devaient évaluer des photos manipulées de chiens, tantôt les animaux avaient les yeux sombres, tantôt les yeux clairs. La tâche des participants était de juger les animaux selon différents aspects. Résultat: les chiens aux yeux plus foncés étaient perçus comme plus jeunes et plus amicaux.

On associe les yeux foncés a des valeurs positives

Les loups ont généralement un iris clair, de couleur jaunâtre à ambrée qui contraste fortement avec la pupille noire. Chez les chiens, en revanche, l'iris est généralement si sombre qu'il se distingue à peine de la pupille – et donne l'impression aux humains que le chien à une grande pupille.

Selon les scientifiques, le fait que les gens préfèrent cela pourrait être dû au fait que les grandes pupilles sont associées à des émotions positives. De plus, elles sont plutôt associées à des êtres petits et vulnérables, perçus comme inoffensifs. Les chercheurs se réfèrent ici à de nombreuses études menées sur des humains et des primates.

Les scientifiques japonais soulignent toutefois que d'autres études sont encore nécessaires. Par exemple, seule une petite sélection de races a été incluse. De plus, la préférence pour les yeux bruns pourrait également être culturelle, seuls des sujets japonais ont participé à l'étude.

Puisqu'on parle de Japonais et de chien👇🐩 Ce Japonais est devenu un chien

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci