En Chine, les légumes crus font sourire. Dans nos contrées, en revanche, ils font partie intégrante des repas. Image: captures d'écran, réseaux sociaux.

Les Chinois se moquent de «la nourriture des Blancs»

Est-ce que vous êtes de ceux qui raffolent d'une petite salade de carottes à midi? Ou de concombres accompagnés d'une tomate? Sachez que ces menus font rire les Internautes sous d'autres latitudes, en particulier en Chine.

Sur les réseaux sociaux, les Chinois s'amusent du hashtag «báirén fàn». Traduit en français, ce terme signifie «repas de l'homme blanc». Dans une courte vidéo, une femme est filmée assise dans le compartiment d'un train de banlieue. Et - le comble pour certains internautes chinois - elle mange des feuilles de salade crues et du jambon.

Notre nourriture est perçue différemment à l'étranger 👇 Vidéo: twitter

Sous la vidéo, on trouve des centaines de commentaires dans lesquels les utilisateurs décrivent des expériences similaires. Ainsi, une utilisatrice, déboussolée par ce qu'elle venait d'apercevoir, raconte qu'un de ses collègues n'a avalé qu'un piment cru au déjeuner, tandis qu'une autre répond que son collègue a simplement rongé une carotte crue.

L'étonnement par rapport à la nourriture non cuite et non assaisonnée des «Blancs» ne cesse de nourrir les réseaux sociaux chinois. Sur Twitter, un utilisateur a rassemblé quelques commentaires. Parmi eux, l'on trouve cette pépite:

«Le but de la nourriture des "Blancs" consiste à nous apprendre ce que c'est que d'être mort. Mais mes deux bouchées étaient déjà si mauvaises que j'ai vite réalisé à quel point j'étais vivant» Commentaire d'un utilisateur inconnu source: weibo

Travail et plaisir: des goûts différents

Sur TikTok, l'utilisatrice li2dog décrit - non sans une pointe d'humour - la tendance des repas insipides. Elle explique que les Chinois consomment des repas non épicés pendant le travail. Ils le font d'une part pour des raisons de santé, mais aussi pour distinguer le travail des loisirs. En effet, la «White People Food» est censée être nettement plus saine que la nourriture chinoise traditionnelle, et également plus facile à digérer, mais elle n'est pas vraiment raffinée.

Quand on rentre du travail, on peut enfin manger quelque chose de beaucoup plus savoureux, et se récompenser ainsi du travail accompli.

Certains blogueurs chinois ont également suivi la tendance. L'un d'eux s'est lancé à l'eau, et s'est aventuré (damned!) à manger des haricots non assaisonnés et des tomates crues. Sa réaction :

«C'est hors-la-loi et monstrueux!»

Un commentaire sous son blog est également d'accord avec lui :

«Si un tel repas doit prolonger la vie, quel est alors le sens de la vie?»

Selon un autre créateur de contenu, les «repas de l'homme blanc» ont un dessein caché (une sorte de régime secret et forcé): faire naître un sentiment de culpabilité au moment de se mettre à table.

