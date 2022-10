«J'ai entendu pop!» Ses chirurgies esthétiques ont explosé en vol

«Nous étions dans l'avion, tout était détendu, nous nous sommes endormis parce que nous voyagions depuis deux heures du matin. Je me réveille et j'ai très mal. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes et j'ai entendu un "pop" et mon cœur battait vite, je me suis dit: "Mais qu'est-ce qui se passe?"»