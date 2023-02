Quand t'essaies d'exploser un bouton sur ton visage mais qu'il devient tout rouge et énorme et que tu dois te promener avec toute la journée. Image: instagram marysebastianpickles

«Mon implant a éclaté!»

Une starlette des réseaux sociaux connue pour ses transformations physiques a vu son faux sein exploser.

Vous voyez ce que ça fait quand vous gonflez trop un ballon d'anniversaire? Il explose, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé au sein de Mary Magdalene, une accro du bistouri.

Cette Canadienne a expliqué à ses 167 000 followers sur Instagram que son implant de 5000 cm3 a éclaté et ce n'est pas la première fois. La dame n'est pas alarmiste pour autant, elle appelle affectueusement son nouveau sein «uniboob» et explique qu'elle va revenir à un look «naturel».

«Ça, c'est mon sein dorénavant. Manifestement, mon implant a explosé... encore. Je me fais opérer la semaine prochaine pour le faire enlever» Mary Magdalene

Je pose ça là.

Vidéo: instagram

En effet, Mary Magdalene affirme dans une vidéo qu'elle va se faire enlever ses deux implants mammaires qui pèsent chacun un âne mort. Ils sont si lourds qu'elle a dit un jour qu'il lui faudrait un déambulateur pour marcher.

Bizarrement, malgré l'apparence de sa poitrine, ça n'a pas l'air d'être une urgence puisqu'elle doit encore attendre plusieurs jours avant d'être opérée. La jeune femme de 25 ans active sur OnlyFans a posté la première photo de son sein éclaté au sol il y a quatre jours et hier encore, elle postait une photo d'elle en écrivant «Uniboob Queen».

Image: instagram marysebastianpickles

Ça fait depuis l'été 2022 qu'on suit de près le dossier «Mary Magdalene» (oui, chez watson, on sait choisir les sujets qui comptent). Elle avait déjà fait parler d'elle en juin lorsqu'elle s'était fait virer d'un avion à cause de son comportement.

Celle qui a dépensé des sommes à six chiffres pour ses transformations physiques a aussi des implants dans les fesses qu'elle prévoit de se faire retirer. Affaire à suivre!

Et si Mary Magdalene vous fascine, sachez qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube, un compte Twitter, deux comptes OnlyFans et a quatre profils Instagram dont un consacré à l'art. En effet, quand la Canadienne ne rampe pas par terre en secouant ses fesses, elle peint. Et que peint-elle? Elle-même (who else?). Sur un autre de ses comptes, elle fait des câlins à son cochon domestique et sur le troisième, on ne sait pas, il est privé (quel mystère).

Décidément, cette femme est plurielle.

Image: instagram marysebastianpickles

Il s'appelle Benito.

Elle a aussi quatre chiens. instagram marysebastianpickles

