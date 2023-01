La poitrine de ce modèle OnlyFans grossit sans arrêt.

Ses seins n'arrêtent pas de grossir et la chirurgie esthétique n'y est pour rien

Pamelia, 27 ans, souffre d'une maladie rare qui fait que sa poitrine ne cesse de prendre du volume. Elle explique sa condition sur TikTok et raconte son quotidien pas toujours facile.

Pamelia, 27 ans, a toujours voulu d'une grosse poitrine. Problème: ses seins n'arrêtent pas de gagner en volume. Elle est passée d'un bonnet J à un bonnet M en seulement huit mois. Celle qui use de ses charmes sur OnlyFans souffre de gigantomastie, une maladie très rare qui survient au moment de la puberté et dont la cause est inconnue.

Image: capture d'écran tiktok

Il y a environ un an, Pamelia s'est rendu compte que ses seins grossissaient rapidement après avoir réalisé qu'ils étaient trop gros pour son soutien-gorge préféré. Son tour de poitrine est passé de 100 centimètres à 130 centimètres.

«Au début, c'était amusant et intéressant de voir à quel point ils grandissaient, mais récemment, c'est devenu inconfortable et je me retrouve à vouloir des seins de taille normale» a déclaré Pamelia à SWNS

Si ses seins sont probablement un avantage non négligeable sur la plateforme payante, l'Australienne souffre de sa grosse poitrine. Elle est devenue si énorme qu'elle a des douleurs dorsales, des douleurs mammaires et d'autres maux.

Dans la vidéo ci-dessous, elle explique qu'elle a perdu beaucoup de poids, mais que ça n'a rien changé.

Vidéo: extern / rest

La maladie peut être causée par une série de facteurs, notamment des changements hormonaux, des médicaments et des maladies auto-immunes, mais concernant Pamelia, la cause est actuellement inconnue.

«J'ai du mal à trouver des vêtements adaptés à ma poitrine et je finis par ne porter que des T-shirts trop grands. Les options sont très limitées pour les femmes à forte poitrine, surtout si vous ne voulez pas montrer votre décolleté»

Image: capture d'écran tiktok

«Je me sens très gênée lorsque je sors en public. Si je porte quelque chose qui serre ma poitrine, je remarque que les femmes me regardent. J'ai l'impression qu'on me regarde de travers parce que j'ai une si grosse poitrine, alors j'ai tendance à rester à la maison - ma santé mentale en a souffert»

Pamelia a perdu du poids dans l'espoir de perdre un peu de poitrine, mais celle-ci a continué à grossir. Si elle veut un changement, elle devra se résoudre à subir une réduction mammaire, même s'il est possible que ses seins reprennent leur taille actuelle après la réduction.

Cette mère d'un enfant explique sur TikTok où elle est suivie par 386 000 followers qu'elle ne peut pas subir cette opération tout de suite, car elle souhaite avoir un second bébé. Les médecins lui conseillent d'attendre un peu après l'accouchement pour passer sur le billard.

