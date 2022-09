Serena Smith a un rêve: ressembler à Marilyn Monroe. Image: instagram

Elle dépense 50 000 dollars pour «ressembler à Marilyn Monroe»

Serena Smith a un rêve: ressembler à Marilyn Monroe. L'autoproclamée Barbie Girl et it girl a déboursé quelque 50 000 dollars (environ 49 000 francs suisses) pour ressembler aux beautés iconiques de l'âge d'or d'Hollywood.

La Californienne de 23 ans est passée pour la première fois sur le billard à l'âge de 18 ans pour se faire refaire la poitrine, passant d'un bonnet A à un DD. Coût de l'opération: 7500 dollars.

Serena Smith a subi de nombreuses opérations.

Image: instagram

Celle qui est aussi musicienne et star de la télé-réalité (décidément, elle a de nombreuses casquettes à son arc, huhu) a ensuite subi une rhinoplastie pour obtenir un «nez hollywoodien», de nombreuses injections dans les lèvres, les joues et le menton et un lifting des fesses, le redouté BBL (Brazilian Butt Lift), responsable d'un décès sur 3000 opérations des fesses chaque année aux Etats-Unis.

«L'opération a complètement changé les proportions de mon corps et m'a donné l'apparence plus ronde que je recherchais», explique-t-elle sur les réseaux sociaux. Elle ajoute qu'elle est «très heureuse du résultat», même si la douleur a été particulièrement intense pendant deux semaines.

Elle aime la comparaison avec Marilyn Monroe.

Image: instagram

Mais la beauté supplante la douleur physique pour la jeune femme: «Tout ce qui peut m'aider à mener une vie plus heureuse et plus confiante vaut la peine.»

Serena Smith assure qu'elle n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. «Je veux subir d'autres opérations car je veux constamment m'améliorer. C'est un investissement sur moi-même. Une fois que j'aurai terminé tout ce que je veux faire, je serai heureuse. Mais quand on commence à vieillir, il faut entretenir l'apparence de jeune femme qu'on a construite.»

Serena Smith en 2016.

Image: instagram

Et les critiques sur les réseaux sociaux sur son apparence? La Californienne n'en a cure. Elle dit ne pas se laisser impressionner, mais apprécie les internautes qui la soutiennent. «Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde ne choisit pas d'être heureux et positif.»

