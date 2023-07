On en sait plus sur le décès du petit-fils de De Niro

C'est sa maman, la fille adoptive de Robert De Niro, qui a fourni davantage d'éléments sur les circonstances du décès de son fils.

Un carnet noir avait endeuillé le monde du septième art ce lundi. La fille adoptive de Robert De Niro nommée Drena avait annoncé via son compte Instagram le décès de son fils Leandro. Le jeune homme, qui avait débuté une brillante carrière de comédien, n'était âgé que de 19 ans. Aucune information n'avait jusqu'ici fuité quant aux circonstances ayant conduit au drame.

Cependant, comme le révèle le média français Elle ce jeudi, un internaute s'est enquis de l'origine du décès sur le réseau social. Drena a décidé de répondre, indiquant:

«Quelqu'un lui a vendu des pilules contenant du Fentanyl alors qu'il savait qu'elles en contenaient. Il les lui a quand même vendues. Pour tous ces gens qui continuent de vendre et d'acheter cette merde, mon fils est parti pour toujours.»

Drena a également partagé des clichés émouvants de son fils en «story» Instagram. «Rien de tout cela n'est juste, et mon cœur me fait mal d'une manière que je n'aurais jamais su possible, tout en respirant et en fonctionnant à peine», a-t-elle notamment exprimé.

La publication de Drena sur Instagram. source: instagram @drenadeniro

Dans les pas de son grand-père

Pour rappel, en 2005, Leandro avait fait une première apparition à l’écran avec le film The Collection. Puis, en 2018 il était apparu dans Cabaret Maxime. Il avait même sa place auprès de Bradley Cooper et Lady Gaga dans le long-métrage A Star is Born.

Robert De Niro s'est dit très affecté par la perte de son petit-fils. Il a notamment demandé par voie de communiqué que «l'on accorde de l’intimité» à la famille pour pleurer la perte de cet être cher.

