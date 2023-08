La série n'a pas réussi à se débarrasser du bad buzz qui lui collait à la peau. image: netflix

Cette sulfureuse série n'aura pas droit à une deuxième saison

HBO a annoncé que la série The Idol, avec The Weeknd et Lily-Rose Depp, n’aura pas droit à une saison 2.

Nous ne verrons pas la suite des aventures controversées de la pop-star Jocelyn, alias «Joss», incarnée par Lily-Rose Depp. Alors que tous les fans et les médias s'interrogeaient sur une suite de la série ultra-polémique The Idol, le couperet est tombé:

«Une deuxième saison est officiellement morte chez HBO» Vanity Fair

La série créée par Sam Levinson a suscité la controverse à plusieurs reprises en raison d'un scénario très érotisé, et de ses nombreuses scènes de sexe qui ont fait grand bruit sur les réseaux. Le comportement de The Weeknd (Tedros, dans la série), présenté à plusieurs reprises comme «égocentrique» sur le plateau, a achevé de prêter mauvaise réputation à la production. Enfin, les critiques ont également souligné le manque de consistance du scénario, mettant en scène des personnages perçus comme caricaturaux.

«The Idol était l’une des créations originales les plus provocatrices de HBO, et nous sommes très heureux des audiences qu’elle a réalisées. Mais après une longue réflexion, HBO, en accord avec les créateurs et producteurs de la série, a décidé de ne pas poursuivre avec une saison 2.» Un porte-parole de HBO Entertainment Weekly

En outre, rappelle The Huffington Post, le fait qu'Amy Seimetz, qui était en charge de la réalisation initiale, ait été renvoyée pour «des différends artistiques», pour être remplacée par Sam Levinson, créateur d' Euphoria, n'a pas aidé à apaiser les sceptiques. Levinson a été plusieurs fois accusé de verser dans le «fantasme du viol et de la domination masculine», et de «malmener ses équipes».

Au final, la série se limite à cinq épisodes, pour un prix compris entre 54 et 75 millions de dollars, «ce qui en fait sans aucun doute l'une des expériences télévisées les plus coûteuses», rappelle Vanity Fair.

Les audiences de The Idol n'étaient pas mauvaises, mais l'intérêt du public pour la série s'est davantage concentré sur les polémiques qu'elle générait, que sur son contenu lui-même, rappelle encore le média.

Bien que la demande du public pour l'émission était plus de «20 fois supérieure à la demande pour la série moyenne», The Idol n'a jamais vraiment réussi à se débarrasser du bad buzz qui lui collait à la peau.

Une fin en queue de poisson pour l'hyperproduction qui avait eu droit à une avant-première et une séquence «montée des marches» au Festival de Cannes.

