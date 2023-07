Nicolas Bedos est dans de sales draps

C'est la révélation de la garde à vue du comédien et de l'annonce de son procès qui ont décidé les deux femmes, qui se connaissent, à témoigner auprès de la justice, précise Mediapart.

Accusé de viol, Gérard Depardieu réagit et saisit le tribunal

L'une d'elle, une comédienne et scénariste de 50 ans qui se fait appeler Chloé, accuse le réalisateur de 44 ans de l'avoir violée au domicile des Bedos à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) une nuit de 1999. A l'époque, âgée de 26 ans et serveuse, elle avait accepté de suivre chez des amis puis chez ses parents Nicolas Bedos avec qui s'était instaurée une «forme de relation amicale».

A l'époque son avocate, Me Julia Minkowski disait: «Il ne veut pas remettre en doute la parole de la plaignante qui décrit un geste déplacé de quelques secondes par-dessus son jean.» Et d'ajouter:

L'enquête a été confiée au premier district de la police judiciaire de Paris, ont précisé une source proche du dossier et le parquet.

Une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles a été ouverte le 5 juillet pour examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le réalisateur Nicolas Bedos, a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant des informations de Mediapart .

Plus de «Société»

Une enquête préliminaire a été ouverte le 5 juillet, pour examiner trois plaintes de femmes mettant en cause le réalisateur de 44 ans.

Les océans surchauffent et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous

Les plus lus

Tom Holland explique pourquoi il a arrêté de boire

De l'alcool hein, parce que sinon il s'hydrate comme n'importe quel être humain.

En tant que Britannique qui se respecte, Tom Holland a une descente facile. Il l'a dit lui-même dans le podcast On purpose with Jay Shetty publié ce lundi 10 juillet sur Youtube et relevé par le média People: