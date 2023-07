Nicolas Bedos est dans de sales draps

«Monsieur Bedos s’est longuement expliqué auprès des policiers et réserve sa parole à l’institution judiciaire. (…) Il n’a pas remis en doute la parole de la plaignante auprès de laquelle il s’est d’ailleurs directement excusé», ajoute son avocate, Me Julia Minkowski, sans toutefois commenter les trois autres plaintes.

Une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles a été ouverte le 5 juillet pour examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le réalisateur Nicolas Bedos, a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant des informations de Mediapart .

