C'est une réalisatrice qui présidera le jury du festival de Cannes

«Au-delà du 7e art, elle apparait aussi comme la représentante d'une époque qui abolit les frontières et mélange les genres pour faire triompher intelligence et humanisme», ont-ils conclu. (sda/ats/afp/svp)

la présidente du festival Iris Knobloch et son délégué général Thierry Frémaux.

Elle a réalisé Lady Bird (2017) ou Les filles du docteur March (2020), prépare une adaptation du Monde de Narnia pour Netflix et a aussi joué dans plus d'une vingtaine de films.

Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, est en pole position dans la course pour les Golden Globes, avec des nominations dans neuf catégories. Sorti à l'été, le film a engrangé plus de 1,44 milliard de dollars dans le monde.

Sa présence devrait donner un souffle de jeunesse à la Croisette: Cannes n'a pas eu de présidente aussi jeune depuis Sophia Loren et ses 31 ans en 1966.

Egalement actrice et scénariste, Mme Gerwig succédera du 14 au 25 mai prochain au Suédois Ruben Östlund. Elle est «la première cinéaste américaine à endosser» ce rôle , a souligné le festival.

Le festival de Cannes a annoncé jeudi le choix de l'une des cinéastes les plus en vue du moment, Greta Gerwig, 40 ans, pour présider le jury de sa 77e édition. La réalisatrice de «Barbie» est une figure de proue du cinéma d'auteur américain.

