Elle Fanning au Festival de Cannes 2023. Image: EPA

Cette star d'Hollywood a perdu un rôle car elle n'était pas «baisable»

C'est lors d'une table ronde organisée par Hollywood Reporter qu'Elle Fanning a raconté ses débuts d'actrice et comment elle a été sexualisée très jeune.

Elle n'était qu'une ado lorsqu'elle s'est pris la dure réalité du métier d'actrice hollywoodienne en pleine face. Elle Fanning a raconté lors d'une table ronde organisée par le magazine Hollywood Reporter une anecdote assez écœurante concernant ses débuts en tant qu'actrice.

«J'avais 16 ans, littéralement 16 ans et cette personne a dit: Oh, elle n'a pas eu le rôle parce qu'elle n'est pas baisable.»

Elle Fanning, qui était récemment au Festival de Cannes en tant que membre du jury, a raconté l'anecdote de cette audition, et n'en avait jamais parlé jusqu'à maintenant. Il s'agissait d'un rôle dans une comédie sur un road trip entre un père et sa fille. «Je n’ai pas eu de nouvelles de mes agents parce qu’ils ne voulaient pas me dire ce qui s'était dit.»

«Il y a tellement d'histoires de ce genre» Elle Fanning

La star de Maléfique n'a pas donné plus de précisions sur le nom du film, mais manifestement, la personne qui a mis fin à son adolescence d'un mot est un homme:

«Quel gros porc!» balance-t-elle à la fin de sa tirade.

Elle Fanning au festival de Cannes 2023. Image: EPA GETTY POOL

Elle Fanning, 25 ans, a commencé sa carrière très très tôt, à l'âge d'un an et demi dans le film Sam, je suis Sam (2001). Heureusement, ce genre de commentaires ne la touche pas vraiment et grâce à ses nombreux films au compteur, elle peut désormais en rire:

«J’ai toujours été extrêmement confiante, mais évidemment, vous grandissez sous les yeux du public, et c’est parfois bizarre. Je regarde des photos de paparazzi de l’époque où j’avais 12 ans et je me dis: ‘Est-ce une bonne chose de voir un tel miroir de soi-même à cet âge?’ Je n’ai pas l’impression que cela m’a fait du mal, mais cela m’a définitivement rendue très consciente de moi-même.»

