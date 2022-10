Vidéo: watson

«Retour vers le futur»: Christopher Lloyd et Michael J. Fox réunis à New York

Doc et McFly se sont réunis dimanche au Comic-Con de New York. Un événement qui a ravi les fans de la trilogie et qui a aussi donné lieu à quelques révélations, notamment sur la maladie de Parkinson dont souffre Michael J. Fox.

La scène du Comic-Con de New York, qui s'est terminé dimanche, a été le théâtre des retrouvailles émouvantes entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox, soit Doc et McFly, les protagonistes de la trilogie Retour vers le futur. Les fans se sont réjouis de revoir les deux acteurs réunis 32 ans après la sortie du dernier film.

Les deux acteurs en ont profité pour se remémorer quelques bons souvenirs et ont également fait quelques révélations. L'une d'elles étant que Michael J. Fox n'était pas prévu au casting pour le rôle de McFly. En effet, l'acteur a rejoint l'aventure six semaines après le début du tournage, a révélé Christopher Lloyd.

«J’avais l’impression d’avoir à peine survécu aux (premières) six semaines et maintenant j’allais devoir recommencer?!» Christopher Lloyd

De son côté, Michael J. Fox, qui tournait dans la sitcom Family Ties à l’époque, craignait de signer et de devoir jongler entre la série télé et le tournage du long métrage, qui s'est finalement avéré être le film de sa vie.

«La maladie de Parkinson est un cadeau»

L'acteur, qui a rendu sa maladie publique en 1998, l'a pourtant définie comme étant un «cadeau», car le fait d'aider les autres a donné un nouveau sens à sa vie. Il a remercié ses fans pour lui avoir «donné cette vie», malgré la maladie, écrit le Huffington post. Le tout en couvrant d'éloges son partenaire à l'écran:

«Je savais qu’il était brillant. C’était tout: être avec Chris et que ce soit Chris, et en profiter… C’était un grand frisson. Chaque fois que je travaillais avec lui, je savais que ça allait être une bonne journée.» Michael J. Fox

Vidéo: watson

Michael J. Fox a également profité du Comic-Con de New York pour rendre hommage à sa mère, décédée le 24 septembre dernier, rapporte le Daily mail. (sia)