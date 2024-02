Alain Dorval, voix française de Sylvester Stallone, est décédé.

Mais c'est en tant que doubleur que le Français, natif d'Alger, s'est démarqué et restera éternellement le timbre sonore de Rambo ou de Rocky.

Rambo, Rocky et bien d'autres

Alain Bergé, à l'état civil, a été fait Chevalier des Arts et des Lettres. Il était également actif sur les planches; il était actuellement en train de mettre en scène une pièce de Molière, L’école des femmes.

