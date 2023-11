Les films sont des outils thérapeutiques de plus en plus appréciés. source: shutterstock x watson

Vous ne vous rendez pas compte de ce que les films peuvent faire pour vous

Les films constituent un outil thérapeutique de plus en plus apprécié dans le domaine de la santé mentale. A cet égard, j'ai mis au point ma propre méthode. La voici.

Jenny Hamilton / the conversation

Un article de The Conversation

Nous sommes nombreux à nous poser pour regarder un bon film, car les films peuvent nous faire ressentir des choses intenses. Un film triste peut nous aider à évacuer nos émotions, une comédie nous remonter le moral. Les films nous donnent également l'occasion de nous connecter à nos émotions et de les explorer en toute sécurité.

En raison de l'effet que les films peuvent produire sur nous, leur utilisation en tant qu'outils thérapeutiques suscite un intérêt croissant. Bien que ce domaine soit encore très récent, mon examen de la littérature scientifique publiée, à ce jour, sur ce sujet montre que la thérapie par le film (parfois appelée filmothérapie ou cinémathérapie, ndlr) peut s'avérer efficace pour aider les gens à traiter les émotions difficiles qu'ils ressentent, ce qui peut contribuer à améliorer leur santé mentale.

Le cinéma peut nous aider à évacuer nos émotions refoulées. source: conversation

Un bouclier fictif

J'ai constaté que le cinéma implique les gens sur le plan émotionnel d'une manière qui peut s'avérer thérapeutique. Parler des personnages d'un film peut être plus confortable que de discuter directement des problèmes que l'on rencontre, car cela met une certaine distance émotionnelle par rapport à ce que l'on vit. Les films peuvent également aider les gens à acquérir des compétences, des «savoir-être »en s'inspirant de la façon dont les personnages des films font face à leurs difficultés.

En passant en revue la bibliographie scientifique, j'ai également relevé que la thérapie par le film réduisait les conflits entre parents et adolescents, augmentait l'empathie et le dialogue entre eux et contribuait à faciliter leur communication. Elle permettait également de réduire l'anxiété et rendait la thérapie plus attrayante.

La thérapie par le film s'est également révélée particulièrement bénéfique pour certains groupes de personnes. La recherche a par exemple montré que la thérapie par le film peut aider de jeunes personnes autistes à identifier leurs points forts et à développer leur résilience. Elle peut également aider des patients souffrant de troubles psychiatriques à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Une autre étude a également mis en évidence le fait que regarder des films de super-héros puis en discuter permettait à de jeunes personnes diagnostiquées schizophrènes de trouver de la force et des raisons d'affronter les difficultés qu'ils rencontrent.

Mais comme la recherche dans ce domaine ne fait que commencer, il est important de poursuivre les investigations pour comprendre comment les gens s'impliquent dans les films, de manière à favoriser leur bien-être et rendre la thérapie par le film la plus bénéfique possible.

Qu'apportent les films?

Aristote avait remarqué que les spectateurs des tragédies grecques semblaient passer par un processus de purge émotionnelle (ou catharsis) qui leur était bénéfique, grâce à l'empathie qu'il ressentait envers les personnages. Le cinéma et la télévision fonctionnent de la même manière, en offrant un espace sécurisé pour ressentir et exprimer des émotions, sans en subir les conséquences dans le monde réel.

Un film rassemble des images, des histoires, des métaphores et de la musique, autant d'éléments dont les bienfaits thérapeutiques ont été démontrés. De plus, les films et la télévision sont accessibles. Ils représentent quelque chose de familier, à partir duquel peut s'engager une discussion comme base de conversations thérapeutiques.

Comprendre pourquoi un héros nous touche peut nous aider à en savoir plus sur nous-même. source: conversation

La «Movie method»

Bien que les recherches montrent que la thérapie par le cinéma peut s'avérer bénéfique, peu de recommandations ont été établies pour utiliser au mieux les films dans le cadre d'une thérapie. C'est pourquoi, après avoir étudié la littérature scientifique, j'ai mis au point une méthode qui s'appuie sur les recherches et les pratiques actuelles afin de déterminer la meilleure façon d'utiliser les films en thérapie.

Je l'ai appelée la «Movie method», ce qui signifie engagement conscient, observation des réactions, expression de l'expérience, identification de la pertinence personnelle et exploration de nouvelles possibilités. Bien qu'il soit recommandé de travailler avec un thérapeute en cas de problèmes de santé mentale, tout le monde peut utiliser la «Movie method» pour se connecter plus attentivement aux films et aux émissions de télévision qu'il regarde.

Quelques mots sur la santé mentale: La santé mentale est un état de bien-être qui s'avère indispensable pour se sentir en bonne santé. Si on ressent un mal-être, même en l'absence de trouble mental ou psychologique, il convient de consulter un professionnel de santé.

La première étape de la «Movie method» consiste à vérifier en pleine conscience comment vous vous sentez - et à vous assurer que c'est un bon jour pour vous engager dans le film que vous avez choisi de regarder. Réfléchissez à l'effet que pourrait avoir le fait de regarder ce film ou d'engager une réflexion autour de ce film.

Si vous vous sentez prêt à aller de l'avant, observez en pleine conscience vos pensées, vos sentiments et vos réactions physiques pendant que vous regardez le film. Prenez du recul par rapport à vos sentiments, sans les juger, au lieu de vous laisser entraîner par eux.

Après avoir regardé le film, exprimez ou nommez les émotions que vous ressentez. Il peut être utile de les noter. Soyez curieux de vos sentiments, remarquez si vous ressentez physiquement certaines émotions dans votre corps, comme de la tension ou de la relaxation. Parfois, on observe un certain ressenti, qui peut évoluer.

Ensuite, identifiez ce que le film représente pour vous. Notez à qui vous vous êtes identifié et comment le parcours de ce personnage peut vous rappeler vos propres défis et réussites. Si les films peuvent donner un aperçu de la vie de différents groupes et cultures, veillez à faire preuve d'esprit critique sur la manière dont ces personnages ou ces questions sont représentés. Vous éviterez ainsi de renforcer les stéréotypes ou les représentations inexactes.

Considérez la manière dont le film peut vous aider à explorer de nouvelles possibilités et stratégies, vous aider à grandir. Réfléchissez à la façon dont les personnages du film ont résolu leurs problèmes et à ce que cela peut vous apprendre. Remarquez les liens entre l'histoire du film et votre histoire personnelle; et voyez si vous changeriez l'histoire ou si en vous écririez la suite. Envisagez les enseignements que vous pouvez tirer de cette réflexion.

La prochaine fois que vous allez vous poser pour regarder un film, réfléchissez à la manière dont vous pouvez tirer le meilleur parti de cette expérience. Appliquer les méthodes de thérapie par le film peut vous aider à vous impliquer davantage et, avec plus d'attention, dans ce que vous regardez. En définitive, cela peut vous aider à apprendre de nouvelles choses sur vous-même.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original.

