Le tournage de Gladiator 2 se passe très mal

Six personnes ont été brûlées dans un accident sur le tournage de Gladiator 2. Quatre sont toujours à l'hôpital, mais leur état est stable.

Le tournage de la suite de Gladiator (2000) est actuellement en cours, mais six employés ont été blessés dans un accident. Elles sont toutes dans un état stable, a indiqué le studio Paramount Pictures ce vendredi 9 juin, selon les médias Hollywood Reporter et Variety.

L'accident s'est produit mercredi dernier au Maroc lors d'une scène de cascade. Six membres de l'équipe de tournage ont dû être soignés, quatre étant toujours à l'hôpital. Les acteurs, eux, n'ont pas été blessés. Le studio n'a fourni aucune autre information sur les circonstances de l'accident.

Russell Crowe incarnait Maximus dans Gladiator. Image: AP UNIVERSAL

Gladiator 2 devrait sortir en salles en novembre 2024. C'est le réalisateur Ridley Scott (85 ans) qui est aux manettes, comme pour Gladiator. Il a choisi l'Irlandais Paul Mescal (27 ans) pour incarner le personnage principal. Denzel Washington , Connie Nielsen et Pedro Pascal font également partie du casting.

Dans le film original, Russell Crowe jouait l'ex-général et célèbre gladiateur Maximus, qui tue son rival, le fils de l'empereur sournois Commode (Joaquin Phoenix), en combat singulier et finit par mourir lui-même. Le blockbuster a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film et Russel Crowe, celui du meilleur acteur. La suite devrait se concentrer sur Lucius, le fils désormais adulte de la sœur de Commode, Lucilla (Nielsen dans le film original).

(sda/dpa)

