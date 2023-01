L'horloge de l'apocalypse sera mise à jour ce mardi: voici ce que ça signifie

Depuis 1947, les membres de l'ONG Bulletin of the Atomic Scientists diffusent un décompte censé nous dire quand aura lieu la fin du monde. Ce mardi, l'horloge, située à Chicago, sera mise à jour.

Ce mardi après-midi à 16 heures (heure suisse), nous connaitrons l'heure de la fin du monde. En effet, l'ONG Bulletin of the Atomic Scientists remettra à jour «l'horloge de l'apocalypse» pour la première fois depuis 2020. Mais qu'est-ce que cela veut dire?

Le groupe de scientifiques atomistes américains, membres de l'ONG, base leur calcul sur les menaces nucléaires, technologiques et climatiques qui pèsent sur la planète. Plus l'heure réglée sur la montre se rapproche de minuit, plus la fin du monde est proche. Chaque événement dans le monde peut influencer l'horloge et ainsi rapprocher les aiguilles de minuit.

Comme l'explique le média français BFM TV, ces derniers se réunissent deux fois par an pour «discuter des événements mondiaux et réinitialiser l'horloge si nécessaire», et «consultent leurs collègues dans un large éventail de disciplines et sollicitent également l'avis du comité des sponsors du Bulletin, qui comprend 13 lauréats du prix Nobel».

C'est quoi cette histoire d'horloge de l'apocalypse?

«L'horloge de l'apocalypse est un design, créé pour avertir le public de la destruction de notre monde par des technologies dangereuses, de notre propre fabrication», écrit le site internet de l'ONG. Ils ont tout de même précisé que l'horloge est une «métaphore, un rappel des périls auxquels nous devons faire face si nous voulons survivre sur cette planète.»

Bien que l'heure affichée sur l'horloge soit une image, le concept se base sur des données bien réelles. Entre expansion des armes atomiques dans le monde, regain de tensions internationales et multiplication des catastrophes climatiques, nombreux sont les scénarios pouvant mener à une fin du monde.

Comment la guerre en Ukraine change la donne

Lorsque l'horloge de la fin du monde a été créée en 1947, le plus grand danger pour l'humanité venait des armes nucléaires. En effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, le nucléaire est sur toutes les lèvres. Mais que l'on se rassure, le groupe de réflexion spécialisé ISW estime «peu probable que la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine et extraordinairement peu probable qu'elle les utilise contre l'Occident.»

Toutefois, et malgré la menace d'une attaque nucléaire peu probable, ce conflit armé pourrait bien rapprocher les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse de minuit. A titre informatif, lorsque l'horloge a été réinitialisée en 1949 pour la première fois, l'Union soviétique testait sa première bombe atomique la même année.

La crise climatique, autre élément déterminant

En 2007, l'ONG a introduit les perturbations catastrophiques dues au changement climatique. Cet élément est ainsi devenu l'un des tournants qui pourrait bien mener à une réinitialisation de l'horloge de l'apocalypse, et nous rapprocher ainsi de la fin du monde. Inondations, canicules et records se sont succédés l'an dernier dans le monde, mais aussi en Suisse.

(sia)