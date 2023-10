Pourquoi 0,5°C en plus serait une catastrophe

L'année 2023 est la plus chaude jamais mesurée et le mois de septembre se démarque particulièrement avec une moyenne de 1,75 degrés de plus qu'à l'ère pré-industrielle. Regardons dans le détail ce que représentent ces degrés de plus à l'échelle de la terre.

Nous n'atteindrons pas l'objectif climatique de Paris. Le mois de septembre était plus chaud de 1,75 degrés par rapport à l'ère préindustrielle:

«Cela signifie qu'il ne sera possible de maintenir le réchauffement en dessous de la limite des deux degrés qu'au prix d'énormes efforts» Jochem Marotzke

Si quelqu'un peut en juger, c'est bien lui, puisqu'il dirige la section Météorologie du célèbre institut allemand Max Planck. Son constat est clair: on se dirige plutôt vers un monde à trois degrés d'ici la fin du siècle.

C'est avec cette déclaration désabusée que s'était ouvert le 13ème Congrès sur la météo extrême à Hambourg fin septembre. La différence entre 1,5 et deux degrés est-elle si importante? Oui, et même bien plus que ne peut laisser présager le faible écart de 0,5 unité.



Des sécheresses plus nombreuses et plus longues

Conséquences de la sécheresse de 2023 dans l'État d'Amazonas, Brésil. Image: keystone

Selon une étude chinoise, la fréquence mais aussi la durée des sécheresses augmentent avec un réchauffement climatique accru.

À 1,5 degré, la probabilité moyenne d'une sécheresse locale augmente de 36%.

À deux degrés, elle croît de 62%.

La différence est de 26 points de pourcentage. Les zones humides sont plus durement touchées que les zones sèches. L'étude cite comme foyers potentiels de sécheresse des régions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique australe, d'Australie et d'Europe. Une autre étude chinoise de la même année précise ces régions de points chauds (région amazonienne, nord-est du Brésil, Afrique du Sud et Europe centrale). Elles vivraient des périodes de sécheresse moyennes de 2,9 mois pour un réchauffement de 1,5 degré, contre 3,2 mois dans un scénario à deux degrés.

Moins de récoltes et de moins bonnes

Champ de maïs détruit après une inondation dans le Vermont, États-Unis. Image: keystone

Selon l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change / Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), le risque de famine s'accroît de manière significative. Le cas du maïs permet de quantifier ce phénomène.

Avec un réchauffement de la planète de 1,5 degré, la récolte moyenne de maïs dans les tropiques diminue de 3%.

À deux degrés, on passe à 7%.

La mort complète des barrières de corail

Un corail en janvier 2023 (à gauche) et en juillet 2023 (à droite) au large de Miami. Image: keystone

Selon le GIEC, 70% de tous les récifs coralliens meurent avec un réchauffement de 1,5 degré.

À deux degrés, c'est plus de 99%.

Concrètement, les coraux disparaîtraient dans le monde entier. Le niveau de la mer s'élèverait parallèlement de plus de dix mètres à deux degrés, sans que l'on sache sur quelle période. On parle de centaines d'années.

L'augmentation des vagues de chaleur extrêmes

Un garçon s'amuse sur la plage pendant une vague de chaleur en septembre, dans le Kent, en Angleterre. Image: keystone

Avec un réchauffement de 1,5 degré, environ 14% de la population mondiale est exposée à de graves vagues de chaleur au moins une fois tous les cinq ans.

Ce chiffre passe à 37% à deux degrés.

L'océan Arctique libre de glace tous les 10 ans

Un ours polaire saute d'un bloc de glace à l'autre, Svalbard, Norvège. Image: REX DUKAS

À 1,5 degré, l'océan Arctique sera libre de glace tous les 100 ans.

À deux degrés, tous les dix ans.

L'albédo du globe terrestre diminue donc. L'albédo, c'est la mesure de la capacité de réflexion lumineuse d'un corps. Plus un corps est clair, plus son albédo est grand. La perte de glace blanche rend le monde moins lumineux, et diminue le pouvoir de réflexion de la planète.

Le permafrost qui dégèle

Le dégel du permafrost sur l'île de Barter, en Alaska. Image: USGS

Avec un réchauffement de la planète de 1,5 degré, une surface de 4,8 millions de kilomètres carrés de permafrost dégèle.

Avec deux degrés supplémentaires, 6,6 millions de kilomètres carrés.

Ceci, combiné à la réduction de l'albédo, pourrait conduire à un point de non-retour. Les deux degrés se convertiraient alors automatiquement en trois. Il va sans dire que cela aurait des conséquences encore plus désastreuses.

