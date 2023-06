Vidéo: watson

Vous n'avez pas envie de vous baigner ici

Cette plage du Texas ne donne pas envie de s'y prélasser. Pour cause: des dizaines de milliers de poissons morts couvrent les vagues et s'échouent sur les rives.

Des dizaines de milliers de poissons morts flottent près de la plage Quintana, située à une centaine de kilomètres de Houston, au Texas. Ces poissons ont été victimes d'hypoxie, soit de manque d'oxygène dans l'eau. Les autorités du comté de Brazoria s'attendent à voir encore plus de poissons s'échouer sur la plage.

Cette catastrophe serait liée à plusieurs facteurs selon les autorités américaines. La première est la chaleur avec des températures ayant dépassé les 33°C dans la région durant plusieurs jours. Les eaux ont donc dépassé 21°C et lorsque l'eau se réchauffe, elle capte moins l'oxygène que lorsqu'elle est froide.

Le calme des eaux du golfe du Mexique ces derniers jours a également été un facteur aggravant. En effet, les vagues ajoutent de l'oxygène à l'eau. De plus, le ciel couvert a réduit la capacité des algues à réaliser leur photosynthèse, et a donc produit moins d'oxygène et lorsque des bancs entiers de poissons en eau peu profonde remarquent que l'oxygène diminue, ils «paniquent», ce qui diminue encore le taux de respirabilité.

Malheureusement, il n'est pas exceptionnel de voir quelques milliers de poissons mourir en vague dans cette région. Cependant, les experts sont inquiets, car les changements climatiques pourraient créer ce genre de catastrophe de plus en plus fréquemment. Un rapport des Nations Unies datant de 2019 a conclu que le réchauffement de l'eau de mer augmentait l'incidence de l'hypoxie (manque d'oxygène) dans les eaux côtières et menaçait les populations de poissons.

De plus, l'appauvrissement en oxygène et d'autres effets du réchauffement climatique pourraient mettre la région de la côte du Golfe «sous une pression énorme à l'avenir». Un poisson de Menhaden, comme ceux que l'ont voit flotter sur les images, peut à lui seul, filtrer 15 L d’eau par minute, ce qui permet de contrôler naturellement la présence d’algues dans l’eau. (sbo)

