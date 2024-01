Deux récompenses pour la cinéaste Justine Triet et un sourire jusqu'aux oreilles. Image: watson

«Anatomie d'une chute», le film qui défie la Macronie

La cinéaste française Justine Triet a raflé deux prix aux Golden Globes, dimanche soir. Une revanche pour la réalisatrice qui a déclenché une polémique après son discours contre la réforme des retraites au Festival de Cannes. Surtout, ce triomphe remet au centre le facteur le plus important: l'oeuvre.

Oppenheimer rafle cinq prix, Cilian Murphy et Christopher Nolan misent sur l'humilité pour célébrer leur triomphe. Un peu plus loin, avec deux Golden Globes, Justine Triet, cinéaste française pétrie de talent, déjà auréolée d'une Palme d'or, savoure son triomphe; c'est même plus qu'un triomphe: une revanche.

La récompense du Meilleur film étranger et Meilleur scénario, des prix considérés comme une surprise par Variety, exhalent un parfum de douce vendetta pour la Française. Triet s'était vu refuser le droit de représenter la France après, peut-être, un discours (trop) piquant sur le gouvernement Macron.

En critiquant vertement la réforme des retraites, tout en empoignant sa Palme au Festival de Cannes, la cinéaste a lancé une polémique qui dépassera les sphères du 7e art. Chacun et chacune ira de son avis, de son déversement de fiel sur les réseaux sociaux pour clamer qu'elle mord la main qui la nourrit alors qu'elle reçoit gracieusement un pécule pour réaliser son film, à «elle a osé prendre la parole» pour dénoncer.

Récit clinique justement récompensé

Encore maintenant, des voix se font entendre pour dire qu'elles n'iront pas voir le film et ce, «même si c'est un chef-d'œuvre». L'attitude «d'enfant gâtée» de la cinéaste est brandie et ne fait qu'avilir le film.

Anatomie d'une chute est un vrai succès critique et populaire. Ce récit clinique et sec autour de la mort mystérieuse d'un écrivain (Samuel Theis) dont l'épouse (Sandra Hüller) est accusée du meurtre, pulse la suspicion, le malaise d'être jeté en pâture face à une cour d'assises.

Loin du brouhaha hexagonal, outre-Atlantique, le film est le plus gros succès français au box-office américain. A présent, les observateurs et bookmakers le voient batailler ferme pour les statuettes des Oscars lors de la plus grande cérémonie du cinéma américain, qui se déroulera le 11 mars prochain.

Un autogoal pour le CNC

Un pied de nez à la commission du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée) qui n'a pas désiré envoyer le film palmé aux prochains Oscars pour concourir pour dans la catégorie du meilleur film étranger. Tous les pays souhaitant se porter candidats à l’Oscar sélectionnent un long-métrage pour l'envoyer à l’Académie des Oscars. Anatomie d'une chute a été recalé et c'est La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hùng qui a remporté la mise. Le film de Justine Triet peut toutefois toujours rêver de remporter une statuette dans une autre catégorie.

Le discours saignant de la réalisatrice lui a-t-il barré la route des Oscars? Est-elle punie pour ses paroles provocatrices? Au mois d'août, Le Monde rapportait que «tout était pardonné», après une rencontre entre la ministre Rima Abdul Malak, la cinéaste et les producteurs.

Mais la machine a continué à s'emballer et les défenseurs de la réalisatrice dénoncent une mise au ban, orchestrée par les décideurs un poil bousculés par cette diatribe dégoisée devant le parterre de la culture mondiale. C'est surtout Elizabeth Borne qui en prend pour son grade depuis la cérémonie des Golden Globes de dimanche soir.

Or derrière ces multiples attaques dirigées contre le gouvernement, c'est aussi un constat un peu éreintant: un oubli de la qualité filmique. Relégué à l'état de film polémique pour les uns, à l'oeuvre militante pour les autres brandissant le «courage» de Triet, Anatomie d'une chute, avec cette percée brillante et inattendue dans la saison des prix aux Etats-Unis, démontre qu'il est avant tout un film de grande qualité.

Ici, on parle cinéma, de sa valeur artistique et non de son écorce politique.

Si les partisans de Triet boivent du petit lait depuis hier, les tweets, les posts Instagram positifs ou négatifs ne font qu'insulter d'une manière ou d'une autre le film.

Grâce aux deux prix engrangés dimanche soir, les portes de la grande messe américaine du cinéma vont sûrement s'ouvrir à Triet. Une suite logique pour elle, déjà auteure de deux films très solides avec Victoria et l'excellent Sibyl. Anatomie d'une chute est un autre étage de la fusée française, toujours plus fulgurante quand elle noue et dénoue la complexité des relations humaines; son vertige et son fracas.

Justine Triet a donné un bon coup de pied aux fesses du cinéma français, sur grand écran et dans les coulisses, pour une récompense à la hauteur de Parasite (oscar du meilleur film 2020)? Même si cela semble compliqué face au raz de marée Oppenheimer, la trajectoire du film reste une grande réussite.