Pour mincir, pas de (pilule) miracle: bougez-vous le cul et bouffez mieux

Dans le doute, je vous recommande de vous en tenir à une bonne vieille méthode éprouvée, qu'on nous serine depuis des années: foutez-vous au sport et mangez mieux . Moins drôle, certes, mais plus efficace qu'un miracle. Jusqu'à preuve du contraire.

Faute de parvenir à s'accepter tels que nous sommes (un exploit qui nécessite autant de travail que de perdre 3 kilos), garder la forme, c'est se pousser à aller courir sous la pluie alors qu'on aimerait mieux profiter d'une heure de plus sous la couette. Renoncer à ce pain au chocolat alléchant à la pause-café de dix heures ou à cet irrésistible hamburger de chez «Holy Cow» à midi. S'imposer de marcher, les bras enkylosés de courses, quand on aimerait mieux prendre le bus.

Avouez: on a tous rêvé de cette petite pilule magique, qu'il suffirait d'avaler au petit-déj' pour conserver une «silhouette de rêve» (herm), avant d'aller s'enfiler un McDo la conscience et les cuisses légères. Et surtout, sans s'infliger de douloureuses séances de torture, euh, de sport, au préalable.

