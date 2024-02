Avec le casque Vision Pro, la révolution est en marche. image: getty, montage: watson

Commentaire

Apple nous ridiculise

Et c'est bien la preuve qu'une révolution est en marche. Vendredi, avec la sortie du Vision Pro, une agitation un peu baroque s'est abattue sur l'Amérique. De petits êtres casqués ont pu enfiler notre réalité de demain, réduisant l'iPhone au gadget de papa.

Dix-sept ans plus tard, le monde tombe de nouveau dans la pomme. Dix-sept ans après la sortie du premier iPhone, la même nervosité hilare, la même méfiance machinale, les mêmes réflexes moqueurs, la même incrédulité feinte. On ne comprend rien, mais on le sent, on le sait:

Ça pue la révolution.

Vendredi, Apple a libéré sa nouvelle arme d'embrigadement massif. Un casque. Un casque de réalité mixte. Comprenez, votre tableur Excel partage désormais le même espace que votre chien ou le canapé. Une sorte d'immersion inclusive. Ou d'isolement participatif. Et ça n'a pas beaucoup de sens, hormis celui qui mène tout droit vers le futur.

«Le Vision Pro est un appareil révolutionnaire» Tim Cook, en pleine inauguration à New York.

Quand bien même nous voudrions rire bruyamment, l'hystérie est collective, l'ambiance est messianique et l'histoire est en marche. Les visages sont criblés d'un bonheur brutal, qu'on pensait réservé à l'éradication des guerres, des maladies, de la pauvreté et de la télé-réalité.

Bientôt, les rues de New York seraient infestées de petits êtres affublés d'une nouveauté qui détonne. De celles qui, sur leur passage, fait pivoter les nuques d'un coup sec. A mi-chemin entre le télésiège des 4 Vallées et le test d'acuité visuelle, ces jeunes élus écrivent désormais des SMS en tapant sur un écran imaginaire, dans une rame de métro qui parait soudain baigner dans son jus. Prochain arrêt, demain.

Ce casque est-il une innovation technologique? Peut-être. Sans doute. Peu importe. Laissons cela au salon CES de Las Vegas qui, début janvier, s'est gargarisé à grand renfort de chatières connectées et de poussettes autonomes. Apple n'a pas inventé grand-chose et ça n'a d'ailleurs jamais été sa mission. Rappelons que Facebook et Google ont déjà dévoilé leurs propres lunettes magiques, en suscitant à peu près l'engouement d'un gamin devant une assiette d'épinard en branches.

Tel un chirurgien de nos vies ordinaires, Steve Jobs voulait élever ses produits au rang d'organes, rendant l'iPhone aussi vital qu'un poumon. Aujourd'hui, il suffit de priver quelques heures un adolescent, un grand-papa ou une tradeuse de son 15 Pro Max et la pièce prendra instantanément des airs de soins intensifs.

Au départ, pourtant, un gadget élégant, mais dispensable et plutôt pingre en possibilités. Juste cette promesse diffuse d’un petit rien extraordinaire. Comme une crise cardiaque, une rupture ou un million au loto, l'être humain a toujours eu de la peine à apprivoiser ce qui n'existait pas la veille. Et puis on essaie, malgré tout, avec le bluff aigre du spécialiste blasé et pris par surprise. Depuis vendredi, on décrit le Vision Pro avec le même désordre émotionnel que l'atterrissage absurde d'un petit bonhomme vert au beau milieu de Time Square. Les vidéos et les onomatopées jaillissent de nulle part. L'excitation hurle à tue-tête.

Les mots manquent.

Les plus optimistes en listent les qualités, la mauvaise foi se concentre sur les faiblesses. Tout le monde, en revanche, est sur un étrange qui-vive. Car la probabilité que ce casque à 3000 balles nous apparaisse bientôt aussi indispensable qu'une vésicule biliaire est immense.

Que l'on soit consentant ou traîné par la peau des fesses.

Dix-sept ans après l'avènement du téléphone intelligent, on se surprend à vouloir entamer notre deuxième pilier. Histoire de participer à la fête ou d'anticiper la catastrophe. Il suffit de faire irruption sur les réseaux sociaux pour être en mesure de humer l'odeur si particulière de la révolution. Et comme toute révolution draine sa part de grotesque, acceptons qu'Apple et ses nouveaux élus casqués nous paraissent affreusement ridicules. C'est si bon, parfois, d'avoir l'air con avant tout le monde.