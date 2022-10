Le leader de Coldplay atteint d'une maladie grave: le groupe reporte sa tournée

Mardi, Coldplay a annoncé être forcé de remettre à plus tard huit concerts de sa tournée internationale, afin que le chanteur de 45 ans Chris Martin puisse se reposer. Le groupe de pop-rock doit se rendre en Suisse en juillet 2023.

Dans une déclaration publiée mardi soir sur ses réseaux sociaux ainsi que son site internet, Coldplay a annoncé reporter huit de ses prochains concerts prévus à Rio de Janeiro et Sao Paulo, en 2023.

Le leader de la troupe Chris Martin serait atteint d'une «grave infection pulmonaire» l'empêchant de se rendre sur scène actuellement, a précisé le groupe de pop-rock, avant de remercier ses fans pour leur compréhension «en cette période difficile où nous devons donner la priorité à la santé de Chris».

«Nous sommes optimistes quant au retour de Chris en bonne santé après la pause médicale prescrite et nous sommes impatients de reprendre la tournée dès que possible» Coldplay. instagram

Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, en concert à Rio de Janeiro, le 11 septembre 2022. Image: sda

Dans son communiqué, Coldplay a appelé les spectateurs à conserver leurs billets, car ceux-ci restent valables pour les nouvelles dates reportées. Les personnes préférant être remboursées peuvent se rendre au point de vente affilié.

Les cinq membres de Coldplay font le tour du monde depuis le mois de mars 2022 dans le cadre de leur tournée musicale «Music of the spheres». A peine cinq mois plus tard, fiers d'un succès sans précédent, ces derniers ont décidé de prolonger l'événement international en proposant 16 nouvelles dates, dont une en Suisse. Coldplay a prévu de se rendre au stade du Letzigrund de Zurich le 1er juillet 2023. (mndl)