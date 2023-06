«Le but, c’est d’aller voir le concert de Beyoncé, pas de mourir»

Ce dimanche, plusieurs couacs ont entouré le concert de la star à Marseille: retard, soleil de plomb et mauvaise acoustique, c'était un peu le bordel.

L'organisation du concert de Beyoncé ce dimanche 11 juin au Vélodrome de Marseille n'a pas été à la hauteur de Queen B.

L'organisation, premier problème

Les tensions ont commencé lorsque la foule s'est accumulée au fur et à mesure de la journée. Si l'initiative de numéroter les gens afin d'organiser la file d'attente était une bonne idée, ça a vite dégénéré, notamment lorsque la foule a cru à une ouverture précoce des portes. «On s’est fait piétiner. Le but, c’est d’aller voir le concert de Beyoncé, pas de mourir», a déclaré une fan sur place à 20 minutes. Les critiques ont fusé parmi les fans qui patientaient sous un soleil étouffant, surtout que certains attendaient depuis l'aube pour se garantir les meilleures places alors que le concert commençait à 19 heures et l'ouverture des portes à 17h.

Et effectivement, il faisait chaud ce jour-là (jusqu'à 28 degrés dans l'après-midi), obligeant les fans à se protéger tant bien que mal avec des couvertures de survies.

Mais ça n'a pas duré: dès le début de concert, la pluie s'est violemment abattue sur le Vélodrome. Résultat? Le concert a pris du retard et les techniciens de Beyoncé ont été contraints d'évacuer l'eau qui avait inondé la scène... avec des balais.

Pas de musique, mais un «brouhaha»

Queen B a donc commencé son concert sous la pluie, car une diva ne recule devant rien. Et si le concert s'est bien déroulé pour la majorité des fans présents au stade Vélodrome, l'expérience s'est avérée nettement moins exceptionnelle pour ceux assis en gradins. Selon plusieurs fans et journalistes présents au concert, l'acoustique du stade n’était vraiment pas de bonne qualité.

Le journaliste Philippe Boccara a même publié une vidéo sur Twitter qui atteste des faits. Seul un «brouhaha» était audible pour ceux qui étaient assis plus haut dans le stade.

Reste à savoir si cette soirée à Marseille sera l'unique concert foireux de la tournée ou si les fans de Cologne, où Beyoncé se rendra le 15 juin, auront droit au même sort. (sia)

