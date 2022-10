Image: @jornalhojeemdia

Coupe du monde 2022

McDonald's lance le McQatar en l'honneur de la Coupe du monde 2022

Au Brésil, McDonald's est plutôt contre le boycott et pour la mise à l'honneur de l'événement sportif. Le fast food a en effet imaginé 8 burgers à l'effigie des pays. Et les clichés culinaires sont au menu.

A chaque équipe, son burger. Au Brésil, la Coupe du monde au Qatar – et le boycott qui se prépare pour des raisons écologiques et sociales – ne semble pas au menu du jour. Au contraire: la célébration est à l'honneur.

Pour rendre hommage à l'événement sportif de l'année, le fast food a imaginé huit burgers, qui représentent le Brésil, l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Argentine, le Portugal, l’Espagne, le Mexique et le pays hôte du tournoi, le Qatar. Et désolé, la Suisse n'a pas été sélectionnée, sûrement parce qu'on a déjà le McRaclette. Il ne faut pas faire de jaloux.

A chaque pays son ingrédient

Comme l'explique GQ, chaque recette a été pensée pour représenter au mieux «la culture culinaire» du pays. Traduit en version burger, concrètement, ça ressemble à ça (attention, clichés garantis):

Le McQatar comporte une sauce «arabe» à la menthe.

Le McFrance une sauce au brie.

Dans le McUSA et le McMexique, une galette de pomme de terre et du poulet remplacent le pain brioché et le bœuf des autres sandwichs.

Le McDo' autour du monde Vidéo En Russie, le McDo' change de nom, mais pas de goût

Quant aux ingrédients des autres burgers, on peut laisser libre cours à son imagination: un steak de viande rouge pour le McArgentine et une tortilla pour le McEspagne, par exemple?

Et événement exceptionnel oblige: on ne compte pas les calories (un peu comme en vacances). Le burger à l’effigie du Brésil pulvérise les scores et compte plus de 1150 calories. Celui du Qatar n’est pas loin derrière. S’il ne dépasse pas les 1000 calories, il représente tout de même l’équivalent de deux Big Mac.

En Suisse, devant les matchs, on devra malheureusement se contenter du classique bière/pizza, ou du fameux McRaclette, Coupe du monde en hiver oblige.