La consommation de café protège du Covid, selon une nouvelle étude

Les chercheurs de l'université Jacobs de Brême étudient depuis longtemps les propriétés des grains de café. Ils ont découvert une piste qui semble prometteuse.

Une équipe de chercheurs de l'université Jacobs de Brême a déclaré avoir découvert que la consommation de café pouvait réduire le risque de contracter le coronavirus. Les scientifiques Nikolai Kuhnert, Dorothea Schmidt et Nicholas Ohl ont étudié en laboratoire l'effet d'un acide spécial dans le café et ont obtenu des résultats étonnants.

Comme le rapportent les chercheurs, leur expérience a montré «que le composé chimique acide 5-caféoylquinique (nom commun de l'acide chlorogénique), présent dans le café, inhibe l'interaction entre la protéine spike du SRAS CoV-2 du virus Corona et le récepteur ACE-2, le site d'arrimage du virus à la cellule humaine», peut-on lire dans un communiqué.

Selon les chercheurs, une tasse normale d'exactement 200 millilitres de café filtre contient environ 100 milligrammes de cet acide spécial - une concentration suffisamment élevée pour inhiber l'arrimage de la protéine spike et ainsi retarder également le processus d'infection.

Etudes complémentaires nécessaires

Ce que les scientifiques ne savent pas encore, c'est combien de temps dure l'effet inhibiteur de l'acide du café. Ainsi, selon Nikolai Kuhnert, d'autres études sont nécessaires.

«En tant que chimistes, nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir si boire du café pourrait vraiment servir de mesure préventive contre les infections. Mais nous pouvons dire que c'est plausible.»

La prochaine étape, selon le chercheur, consistera à transmettre les connaissances sur l'interaction entre le café et le coronavirus à des chercheurs en psychologie et en sciences sociales. Ainsi, des études épidémiologiques permettraient de déterminer si les buveurs réguliers de café sont plus ou moins souvent infectés par le Covid-19. Le contexte et les effets sur Covid-long seront également pris en compte.

L'étude est parue dans le journal Food & Function. Le titre de la publication est le suivant: «Investigating the interaction between dietary polyphenols, the SARS CoV-2 spike protein and the ACE-2 receptor». Pour en savoir plus, cliquez ici.

Des grains de café comme désinfectant ?

L'université privée Jacobs travaille depuis longtemps déjà sur les effets positifs du café. Elle développe, en partenariat avec une entreprise, un nouveau désinfectant.

Selon l'équipe de recherche, il existe des substances antibactériennes, qui sont habituellement jetées durant le processus de torréfaction et qui pourrait être utilisées, comme la peau des grains de café. Des composés provenant de restes de coings et de rhododendrons sont également étudiés.

