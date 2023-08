Ce restau sur la mer est complètement fou

J’ai regardé Man vs Food et God Bless America!🤠

La soirée commence par une «expérience sous-marine multisensorielle, et se termine dans la salle à manger», avec, bien entendu, vue sur le fjord et les chaînes de montagnes.

Instagram n'est pas uniquement un lieu dans lequel on fuit l'ennui de notre quotidien, et où l'on scrolle à l'infini pour vérifier comment notre collègue nourrit le hashtag #foodporn. C'est également une plateforme qui permet de voyager par procuration, du moins pendant deux petites minutes, avant que de devoir revenir à la dure réalité - et au son des claviers qui nuisent au calme de l'open-space.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Zuckerberg bat Musk par KO technique

Le combat MMA entre Musk et Zuckerberg n'aura-t-il jamais lieu? Le patron de Meta, fatigué par les atermoiements de son grand rival, estime pour sa part qu'«il est temps de passer à autre chose».

Le combat Musk contre Zuckerberg, est-ce que ça va faire «pschiit»? Comme le combat Booba-Kaaris, qu'on attend toujours? Pourtant, tout avait bien commencé. «Meta contre Tesla», «Zuck vs Musk»...Le petit monde de la Toile compressé dans l'unidimensionnel «X» avait préparé popcorn et pécules pour les paris, tandis que «Zucky» s'enfilait un quintal de nuggets entre deux deadlifts et trois balayages au jiu-jitsu, et autres arts martiaux mixtes.