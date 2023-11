Voici le cuisinier français de l'année, selon Gault&Millau

Yoann Conte est un visage familier des Français depuis qu'il a participé à «Objectif Top Chef» au côté de Philippe Etchebest. image: yoann conte/watson

Le nouveau vainqueur du titre de «cuisinier de l'année» décerné par le guide jaune est le chef Yoann Conte, connu pour son restaurant au bord du lac d'Annecy.

Une nouvelle consécration pour le Breton de 49 ans, déjà couronné de deux étoiles Michelin pour «La table de Yoann Conte» à Veyrier-du-Lac. Disciple de Marc Veyrat dont il a racheté l'établissement, Yoann Conte a bénéficié cette année d'un coup de projecteur médiatique, après avoir animé l'émission «Objectif Top Chef» au côté de Philippe Etchebest.

Un plat qui concentre tous les plats

«Il y a peu de chefs qui ont cette capacité à inventer et cette puissance de création. A chaque fois, il peut sortir 10-15 plats différents, jamais vu, de plus en plus étonnants», a déclaré à l'AFP Marc Esquerré, responsable de la rédaction du guide jaune. Il se dit notamment «ébloui» par sa lotte travaillée comme une charcuterie avec citron caviar, galette de sarrasin et boudin noir.

«On rêve souvent d'un plat qui concentre tous les plats et c'est ce genre de plat où il y a tout et tout est en harmonie.»

«Ce sont des plats très compréhensibles et en même temps uniques» Marc Esquerré, responsable de la rédaction du Gault&Millau.

Les autres vainqueurs

Gault&Millau a lancé cette année un nouveau procédé, ayant dévoilé les nommés dans chaque catégorie et organisé un événement pour les présenter un mois avant la soirée de gala.

Narae Kim de l'hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, dont le dessert au chocolat a été servi à la soirée de gala, a été élue pâtissière de l'année.

Jean-Baptiste Klein de «La Table d'Olivier Nasti» en Alsace est élu sommelier de l'année, un an après la consécration du chef Olivier Nasti comme cuisinier de l'année. (mbr/ats)