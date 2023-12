Papier sulfurisé: voici ce qu'il ne faut pas faire

Ce qu'on fait souvent faux avec le papier sulfurisé

Le papier sulfurisé, c'est très pratique. Mais quand et comment faut-il l'éliminer? Est-il nocif? Et comment éviter qu'il ne s'enroule tout le temps?

Claudia Zehrfeld / t-online

Les adeptes des plats au four utilisent souvent du papier spécialement conçu pour éviter que tout reste collé à la plaque de cuisson. Voici quelques erreurs à éviter en recourant à ce précieux allié:

Ne l'employer qu'une seule fois avant de le jeter

Le papier sulfurisé supporte plusieurs usages. Il ne faudrait donc pas commettre l'erreur de le jeter après un seul emploi. C'est en fait du gaspillage de matériel et d'argent. Ce n'est que lorsqu'il devient brun et cassant qu'on doit le jeter.

Il existe par ailleurs des alternatives qui permettent de cuisiner tout en respectant l'environnement, par exemple les feuilles ou tapis de cuisson permanents ainsi que les plaques ou moules à pâtisserie antiadhésifs. Selon les défenseurs des consommateurs, les pâtes grasses comme la pâte feuilletée ne nécessitent en outre pas de protection supplémentaire. Au lieu de cela, elles peuvent être déposées sur une plaque de cuisson simplement mouillée avec de l'eau.

Pour les autres pâtes, la plaque peut être graissée avec du beurre ou de l'huile. Les moules en céramique, les plaques en verre ou les briques (ou pierres) à pizzas conviennent également à la cuisson zéro déchet. Ces dernières ne doivent toutefois pas être graissées ni lavées.

Désespérer de le voir s'enrouler

Les personnes qui achètent du papier sulfurisé en rouleau ont souvent du mal à le manipuler: lorsqu'il est posé sur une plaque de cuisson, il s'enroule à nouveau. Pour éviter cela, il existe une astuce: froisser simplement le papier avant de le poser sur la plaque. De cette manière, il perd sa forme initiale et se retrouve certes plié, mais à plat sur la plaque. On peut bien sûr aussi répartir les pâtisseries sur le papier de manière à ce qu'elles appuient sur les quatre coins.

L'astuce du papier sulfurisé: pour éviter que le papier ne s'enroule constamment sur la pizza, il suffit de le froisser une fois. Ensuite, vous pouvez l'étaler sans problème sur la grille ou la plaque.

D'ailleurs, contrairement au papier aluminium, le papier sulfurisé a généralement deux faces identiques. Le sens dans lequel on le pose sur la plaque de cuisson ou sur la grille n'a donc aucune importance.

L'éliminer avec le vieux papier

Le papier sulfurisé utilisé doit être jeté avec les ordures ménagères. D'une part, il devient souvent gras et plein de résidus alimentaires, d'autre part, il possède un revêtement spécial incompatible avec le vieux papier. Ce revêtement évite que la pâtisserie et le papier ne collent à la plaque. En matière de tri des déchets, le papier sulfurisé suit donc la même règle que les cartons à pizza, les assiettes en carton sales et les serviettes de table: à jeter dans les ordures ménagères.

Trop le chauffer

Dans le cas d'une utilisation correcte du papier sulfurisé, il n'est pas nocif.

Il faut cependant toujours respecter la température maximale indiquée par le fabricant. Vous la trouverez sur l'emballage. Des températures plus élevées peuvent entraîner la formation de substances indésirables qui pourraient entrer en contact avec les aliments. Le papier sulfurisé ne devrait en principe pas être utilisé à plus de 220 degrés.

Traduit et adapté par Valentine Zenker