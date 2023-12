Le Liechtenstein pleure son prince, mort subitement à 51 ans

Selon le communiqué, il a également été le président du conseil de surveillance de Liechtenstein Group, le plus grand groupe de banque privée et de gestion d'actifs appartenant à une famille royale du monde. (ats/jch)

Il laisse derrière lui son épouse, la princesse Marie de Liechtenstein, et ses enfants, le prince Moritz, la princesse Georgina et le prince Benedikt, souligne la Maison princière.

«La Maison princière a le regret de vous annoncer le décès inattendu du prince Constantin de Liechtenstein le 5 décembre 2023» , peut-on lire dans ce document qui ne précise pas la cause de sa mort.

Constantin, le plus jeune fils du prince régnant du Liechtenstein Hans-Adam II, est subitement mort cette semaine à l'âge de 51 ans, a annoncé mercredi la Maison princière dans un communiqué.

Plus de «Société»

Hidalgo a un plan pour ne plus se faire insulter

Musk est allé voir Netanyahou dans un but précis

Voici les pays où on travaille le plus au monde et où se classe la Suisse

Les plus lus

D'où vient la tradition des pulls (moches) de Noël?

A l'approche des Fêtes, il est communément admis de porter des pulls de Noël. Selon un lutin bourré qui ne sait pas tenir sa langue, le père Noël glisserait même des cadeaux supplémentaires sous les sapins de ceux qui choisissent délibérément les modèles les plus moches, d'autant plus si c'est pour la bonne cause. Mais d'où a bien pu partir cette étrange tradition?

Le compte à rebours est lancé. Les décos immondes made in China inondent les vitrines des boutiques, une odeur de vin chaud trop sucré flotte aux abords des marchés de Noël et Chantal, votre tante célibattante, pollue le groupe WhatsApp familial avec ses «moi je peux pas tout faire hein, il faut que quelqu'un s'occupe de la bûche». Et au milieu de cette ambiance festive, il y a vous. Vous qui vous réjouissez de ressortir votre pull moche de Noël pour le traditionnel concours au bureau.