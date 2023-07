Un des membres fondateurs des Eagles est décédé à 77 ans

Le groupe de Randy Meisner, The Eagles, a vendu le plus de disques dans l'histoire du rock mondial. Image: twitter

Une légende du rock s'en est allée. Randy Meisner, membre fondateur du groupe Eagles, est décédé mercredi soir à Los Angeles à l'âge de 77 ans.

Le musicien américain Randy Meisner, membre fondateur du groupe Eagles, est mort mercredi soir à Los Angeles à l'âge de 77 ans, à la suite de complications liées à une maladie pulmonaire chronique. Il était le premier bassiste et chanteur des Eagles.

«Randy faisait partie intégrante des Eagles et a joué un rôle déterminant dans les premiers succès du groupe. Son registre vocal était étonnant, comme en témoigne sa ballade fétiche, Take It to the Limit.» Un communiqué sur le site du groupe

Né dans une famille de fermiers du Nebraska en mars 1946, le musicien avait joué avec le Stone Canyon Band de Rick Nelson et Poco, avant de cofonder Eagles.

Tournée en septembre

Le groupe a vendu le plus de disques dans l'histoire du rock, plus de 150 millions, avec des titres aussi emblématiques que «Hotel California», «Take It Easy» ou «One of These Nights». Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998.

Pionniers d'un rock décontracté teinté de country venu de la côte ouest, Eagles a dominé la pop américaine du début des années 1970, voyant ses membres changer au fil des décennies.

Glenn Frey, membre fondateur, est mort en 2016 à l'âge de 67 ans. La formation actuelle composée de Don Henley, Joe Walsh et Timothy B. Schmit, va se lancer dans une dernière tournée qui débutera en septembre à New York et devrait se poursuivre jusqu'en 2025.

Randy Meisner, qui avait quitté la formation à la fin des années 1970, avait été remplacé par Timothy B. Schmit. Il ne devait pas participer à la tournée. (ats/jch)