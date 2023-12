Voulant aller à Disney World, ils s'abonnent à Disney+ pour... 70 ans

Morale positive de l'histoire, quand Mickey se déguise en père Noël, ça fait péter le compteur des contes de fées. Parce que, bon: non seulement Disney+ c'est pas terrible, mais s'abonner pendant 70 ans à une plateforme de streaming alors que les deux retraités ont 78 ans, c'est le niveau expert de l'optimisme et «les calculs ne sont pas bons Kevin».

Selon Andie, «l'erreur» de ses parents est «sincère et honnête, car ils ne connaissaient pas la plateforme Disney+». Heureusement, l'avènement des réseaux sociaux veut qu'une simple bouteille à la mer virtuelle se transforme souvent en tsunami de messages de soutiens, de partages et de frondes agacées. Moins de vingt-quatre heures après sa plainte sur TikTok, Andie Coston a été personnellement contactée par la société Disney.

«Nous partons dans 6 jours et les parcs sont sold-out puisque c'est Noël. Ma mère est désemparée, papa frustré et les enfants craignent que nous n'entrions jamais à Disney»

Hélas, il y a deux semaines, Andie réalise l'ampleur du désastre. En rendant visite à ses parents pour le week-end, cette femme comprendra très vite que les deux retraités s'étaient copieusement gourés de cartes-cadeaux: «Ils m'ont dit qu'ils rencontraient quelques problèmes pour convertir les cartes en tickets d'entrée pour le parc. C'était bien pire que ça!» . Et pour cause, les cartes en question étaient destinées à Disney+. Ainsi, le cumul de leurs achats leur permettaient de s'abonner durant sept interminables décennies à la plateforme de streaming. Insolite, mais surtout... dramatique.

La famille royale va encore passer un Noël «ennuyeux»

C'est une tradition depuis 1988 pour les Windsor: affluer vers le noble domaine de Sandringham pour y passer le réveillon, entre prières, partie de foot, cadeaux idiots et jeux de société. On vous déroule le programme, qui sera (ou pas) de la partie et, surtout, le «triste» menu de fêtes, selon un ex-cuisinier.

Je n'arrête pas de vous le répéter. Si on fait l'impasse sur les quinze châteaux et l'armée de domestiques, les Windsor sont une famille à peu près comme les autres. En particulier lorsqu'il s'agit de fêter Noël. Les mioches en bout de table, l'échange de cadeaux, la partie de Uno qui tourne au fiasco, les blagues graveleuses autour de la bidoche, la bûche et le gratin... Bref, rien de plus spectaculaire que notre propre réveillon chez tonton Jean-Mi.