Le cimetière de la mode ne cesse de grandir

La décharge de vêtements dans le désert d'Atacama en Amérique du Sud est emblématique des dérives de l'industrie mondiale de la fast fashion. La situation ne s'est toujours pas améliorée, bien au contraire.

Vous vous êtes certainement déjà demandé ce qu'il advenait de vos vêtements dont vous vous êtes débarrassés.

La réponse que vous souhaitez probablement entendre est que votre t-shirt de sport a atterri dans le placard d'un Ronaldinho en herbe. La réponse moins séduisante, mais plus réaliste est que votre t-shirt se trouve désormais dans une décharge au milieu du désert – et pourrira peut-être des centaines d'années.

Des maillots de sport d'occasion sont vendus sur un marché de Nairobi, au Kenya. Les vêtements proviennent principalement d'Amérique du Nord et d'Europe. Image: EPA/EPA

Le problème de nombreux vêtements est qu'ils sont composés de matériaux synthétiques comme le polyester qui ne sont pas biodégradables. Il faut en moyenne 500 ans pour qu'ils se décomposent, quelle que soit la matière dont sont faits les vêtements usagés. Et les matériaux synthétiques ne seront jamais réellement décomposés, juste réduits en particules de microplastique. En Suisse, la majeure partie des vêtements encore utilisables est vendue à l'étranger – principalement en Europe de l'Est, en Russie, en Afrique et au Proche-Orient.

La Suisse gagne-t-elle de l'argent en vendant des vêtements usagés à l'étranger? Pas vraiment: selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le produit de la vente sert en premier lieu à couvrir les frais de collecte et de tri. Les bénéfices seraient reversés à des fins d'utilité publique.

L'élimination camouflée des déchets textiles

Selon une enquête de Greenpeace, on ne peut même pas dire qu'il s'agit d'un échange à peu près équitable. «En exportant des vêtements usagés, le Nord a trouvé un moyen détourné de se débarrasser de ses déchets textiles non recyclables et oblige les pays du Sud à s'occuper de ces montagnes de déchets», explique Michelle Sandmeier de Greenpeace Suisse à la SRF.

Des tonnes de vêtements usagés importés d'Italie par le Sénégal. Image: AP

L'une de ces gigantesques montagnes de déchets de vêtements usagés se trouve dans en Amérique du Sud dans le désert d'Atacama, qui s'étend de l'océan Pacifique aux Andes. Le Chili est l'un des plus grands importateurs mondiaux de vêtements invendables et usagés. Rien que l'année dernière, selon les statistiques des douanes chiliennes, le pays a importé 44 millions de tonnes de vêtements usagés d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

Mais dans quel but cet Etat de près de 20 millions d'habitants importe-t-il tant de vêtements que personne ne veut plus porter dans le Nord?

Une porte d'entrée pour nos déchets

La ville portuaire d'Iquique, toute proche, est la plaque tournante de l'importation. Chaque semaine, des tonnes de textiles y sont importées dans des conteneurs de vêtements usagés – sans devoir payer de droits de douane. En effet, la localité est l'une des nombreuses zones franches du Chili. Cela signifie que l'échange international de marchandises n'est pas entravé par des formalités douanières telles que des taxes ou des impôts, ce qui stimule l'économie et le commerce.

Un grand tas de vêtements usagés recouvre le sable près du quartier de La Mula à Alto Hospicio, Chili, 2021. Image: AP

Le Chili est l'un des plus grands importateurs de vêtements de seconde main au monde. Les vêtements qui ne peuvent pas être revendus finissent souvent dans le désert. Image: AP

Depuis l'inauguration du port en 1975, la vie de la population locale s'est améliorée. «Pour les habitants, le port hors taxes a été une révolution. Soudain, ils ont pu s'offrir des choses dont ils n'osaient même pas rêver auparavant – par exemple une voiture personnelle», explique le sociologue Bernardo Guerrero à National Geographic.

Un cimetière de la fast-fashion au milieu du désert

Le grand nombre de vêtements importés est un facteur d'incitation. Il s'agit en grande partie de vêtements non portés issus de toutes les marques de fast-fashion possibles comme Zara, H&M et autres. La population locale trie les vêtements, généralement produits à bas prix, les lave et les revend sur les marchés. Ce qui n'a pas pu être écoulé finit souvent dans le désert d'Atacama.

Selon les estimations, près de 40 000 tonnes de vêtements sont jetées illégalement chaque année dans le désert. Les vieux vêtements et les chaussures s'accumulent en une gigantesque montagne de déchets dans ce paysage habituellement connu pour ses vastes déserts de sel.

«Nous ne sommes plus seulement la décharge locale, mais plutôt la décharge du monde» Patricio Ferreira, maire de la ville chilienne d'Alto Hospicio

De nouvelles images satellites montrent qu'il ne s'agit pas d'une exagération: la souillure est désormais visible depuis l'espace.

Des conséquences dévastatrices pour l'humain et l'environnement

La pollution ne fait pas seulement mal aux yeux, elle est aussi une menace pour l'homme et l'environnement. Encouragée par l'appétit insatiable pour la fast-fashion, la quantité de déchets est déjà si importante que les Nations-unies la qualifient d'«urgence environnementale et sociale».

Des participants à une manifestation pour le climat se reflètent dans la vitrine d'un magasin de vêtements à Santiago, au Chili, en 2019. Image: AP

En effet, il arrive souvent que des parties des décharges soient incendiées afin de les minimiser. Avec des conséquences désastreuses: brûler ces matériaux facilement inflammables polluent l'air. Cela nuit surtout aux personnes qui vivent dans les zones désertiques. De plus, l'écosystème du désert est fragile. On considère déjà que certaines espèces de cactus ont disparu en raison du changement climatique.

Le gouvernement ne voit pas la nécessité d'agir et s'occupe d'autres problèmes, comme la corruption, la violence et l'immigration illégale. Le maire Ferreira tente d'agir contre la décharge. Mais il est impuissant face au problème des déchets: .

«Ce sont des gens sans scrupules du monde entier qui viennent ici pour se débarrasser de leurs déchets. Nous avons commencé à nettoyer une fois, mais ensuite ils ont juste déposé leurs saletés un peu plus loin» Patricio Ferreira

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci