Musk aurait trouvé le lieu pour son «combat» contre Zuckerberg

«J'ai parlé à la Première ministre italienne et au ministre de la Culture . Ils ont donné leur accord pour un lieu extraordinaire», a-t-il précisé, ajoutant dans un second message, le seul mot «Gladiateur».

L'éventuel «combat» entre les patrons de X (ex-Twitter) et Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, pourrait se dérouler en Italie, a annoncé vendredi Musk. Le gouvernement italien a confirmé des discussions à propos d'un «événement de charité».

La «Greta Thunberg française» aurait brisé le couple le plus discret d'Hollywood

Selon les informations du média américain US Weekly, Natalie Portman et son mari, Benjamin Millepied, se seraient séparés après 11 ans de mariage. Une infidélité de l'un des conjoints en serait la cause.

L'un des couples les plus discrets de la planète people – un peu l'antithèse de Meghan et Harry – ne serait plus, apprend-on cette semaine auprès de US Weekly. Le média rapporte en effet que l'actrice israélo-américaine a été aperçue sans son alliance au doigt, le 4 août en Australie. Anodin? Pas tant que ça, selon le média Entertainment Tonight qui précise qu'il s'agit de la date du 11e anniversaire du couple. La star du film Léon a en outre été aperçue sans bague lors de la Semaine de la mode de Paris, à l'occasion du défilé Christian Dior.