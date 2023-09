Pour Musk, 11 fois père, les «gens intelligents» doivent avoir des enfants

Ce troisième bébé du couple, dont on ignore la date de naissance, répond au doux nom de Techno Mechanicus, ou «Tau» pour les intimes. En tout cas, on ne peut pas reprocher au fantasque patron de SpaceX de ne pas donner de sa personne pour repeupler la planète, comme il le soulignait en 2022 sur X.

Dans le même temps, on apprend qu'Elon Musk a eu un troisième enfant avec son ex-compagne Grimes, avec qui il est en «semi-séparation». Une «semi-séparation» qui date d'avant l'arrivée de leur second enfant, une fille qui s'appelle Exa Dark Sideræl, née par mère porteuse en septembre 2021. Le premier enfant du «semi-couple», nommé X Æ A-12, avait vu son prénom changer pour X Æ A-XII car la Californie n'autorise pas les chiffres dans les prénoms.

Selon la mère de ses plus jeunes jumeaux (oui, il a eu deux fois des jumeaux et une fois des triplés), Elon Musk veut que les «gens intelligents» fassent des bébés. Dans le même temps, on apprend que le patron de X a onze enfants, alors qu'on lui en connaissait dix.

Le concours Bird Photographer of the Year récompense chaque année les meilleures photographies d'oiseaux. Le but est de célébrer la beauté et la diversité du monde des oiseaux et de valoriser la photographie.

Chaque année, le Bird Photographer of the Year met en lumière huit catégories principales, trois catégories jeunes et trois catégories spéciales. Les gagnants reçoivent une prime financière ainsi que du matériel photographique.