Zuckerberg bat Musk par KO technique

«Si Elon devient sérieux au sujet d'un vrai rendez-vous et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux»

Comme le rappelle le Guardian , Musk avait d'abord suggéré que le combat se déroule dans un «lieu épique» en Italie . Les hautes sphères de la politique du crû avaient été sonnées. Le ministre italien de la Culture himself, Gennaro Sangiuliano, avait confirmé avoir parlé à Musk au sujet de l'organisation d'un «grand événement caritatif évoquant l'histoire». Une somme a six zéros avait été évoquée, qui serait destinée à deux hôpitaux italiens pour enfants. La ville de Rome est cependant très vite biffée de l'équation martiale.

Mais voilà, le patron de Meta semble bel et bien sur le pied de guerre, quand son protagoniste travaille davantage son esquive qu'il ne rôde ses high kicks. A chacun sa méthode, bien entendu. Quand le premier se fait photographier sous tous les angles sur un tatami, l'autre rend coup pour coup par tweets interposés - c'est que la rhétorique, ça peut faire des dégâts, et une bonne logorrhée, ça vous étouffe son homme. Mais Zuckerberg semble avoir flairé comme un relent de pneu dégonflé, qu'il s'est empressé de diffuser sur la plateforme Threads dimanche.

Le combat Musk contre Zuckerberg, est-ce que ça va faire «pschiit»? Comme le combat Booba-Kaaris, qu'on attend toujours? Pourtant, tout avait bien commencé . «Meta contre Tesla», «Zuck vs Musk»...Le petit monde de la Toile compressé dans l'unidimensionnel «X» avait préparé popcorns et pécules pour les paris, tandis que «Zucky» s'enfilait un quintal de nuggets entre deux deadlifts et trois balayages au jiu-jitsu, et autres arts martiaux mixtes.

Les ex-meilleures copines infernales du showbiz se sont-elles rabibochées?

Après avoir incarné pendant six ans la quintessence de l'amitié, de la gloire et de la beauté, Taylor Swift et le mannequin Karlie Kloss («Kaylor», pour les intimes) coupaient les ponts, pour le plus grand désarroi des fans. Et pourtant! Un nouvel épisode inattendu vient de raviver cette passion amicale.

Ce 8 août 2023, alors que Los Angeles palpite pour la dernière étape de la tournée gigantique de Taylor Swift, Eras, personne n'a pu louper la nouvelle. Personne, pas même les passagers des avions survolant la cité des Anges. La (re)sortie imminente de l'album 1989, inscrit en chiffres lumineux sur le toit du SoFi Stadium. Une conclusion brillante et en fanfare.