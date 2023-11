Emmanuel et Brigitte Macron sont venus faire ami-ami avec Alain et Muriel Berset cette semaine. L'occasion d'un petit décryptage fashion. montage: watson

Les couples Berset et Macron sont les plus sexy d'Europe

Ils sont puissants, ils se tutoient, ils sont beaux et pétillants comme du champagne (français), bref, les couples présidentiels Macron et Berset partagent d'innombrables points communs. Leur rencontre cette semaine valait bien un petit passage par la «fashion police» de watson... Et votre avis sur la question. Alors, team Berset ou Macron?

Us n'est pas coutume, nous avons eu droit à un bon condensé de sex-appeal cette semaine à Berne. Un shot de glamour bienvenu que même la gelée de viande servie en guise d'entrée à l'Hôtel Bellevue n'a pas suffi à flinguer. Il s'en est fallu de peu. Mais on peut remercier Brigitte, Emmanuel, Alain et Muriel d'avoir injecté un peu de paillettes sous cette Coupole tristounette. Comment expliquer leur succès? Voici quelques ingrédients, et, en bonus, les inévitables fails.

Alain Berset, un bon classique avec un twist

Qu'on soit tous d'accord. Notre Alain national, 51 ans, ne doit pas son statut de conseiller fédéral chouchou des Suisses qu'à sa gestion de la crise sanitaire. C'est aussi parce que c'est le seul de nos conseillers fédéraux un tant soit peu jeune, sexy, charismatique, bankable (désolée pour les autres, vous restez super sympa).

Le style Berset, c'est un mix éprouvé de costards bien taillés (un plaisir trop rare, messieurs), bouton du haut toujours fermé pour affiner la silhouette, sourcils racés et cravates aux couleurs sobres. Noir, blanche, grise voire rayée, mais c'est tout. Evidemment, le président de la Confédération a fait du boléro sa signature. Vous pourrez le voir plus rarement avec un béret. Une petite touche de fantaisie sur un look résolument classique, mais très efficace. C'est tout ce qu'on demande.

Côté cravate, toujours sobre. Image: KEYSTONE

Le costume deux-pièces, taillé comme il se doit. Image: KEYSTONE

George Clooney n'aurait rien à redire. Getty Images Europe

Chaque hiver, Alain Berset sort le même manteau gris, bien épais, col relevé. Image: KEYSTONE

Ah, le fameux boléro! Image: KEYSTONE

En mode décontracté, c'est pas trop mal non plus. Image: KEYSTONE

Le fail

Car oui, même le bel Alain a eu une faiblesse. J'ai nommé: les courses d'école du Conseil fédéral. Synonyme de relâchement complet, de veste en cuir crado, chemise froissée, jeans flasque et de boléro en jute. Heureusement, ça n'arrive qu'une fois par an.

Image: KEYSTONE

Toutefois, le dernier flop a eu lieu pas plus tard que ce jeudi: ma collègue Margaux m'a glissé dans l'oreillette que Berset a commis un sacré impair dans le train pour Genève. Un fashion faux-pas dans tous les sens du terme.

Les chaussures d'Alain Berset, jeudi.

Muriel Berset, le charleston discret

Apercevoir la bobine de Madame Berset fut un plaisir relativement rare durant les années de son mari à la Confédération. Sa présence est à l'image du style vestimentaire de Muriel Zeender Berset: aussi discret qu'élégant. A défaut d'avoir pu lui poser la question, on soupçonne l'actuelle première dame et docteur en littérature de 51 ans de nourrir une passion secrète pour les années 20. Vous la verrez rarement sans ses longs colliers de perles et petites robes noires fétiches. Sans oublier son «french bob», coupe de cheveux emblématique des Années folles.

Le noir, la couleur de Muriel Berset. Image: KEYSTONE

Le carré emblématique des 20's. WireImage

Les perles et la petite robe noire, ses chouchous. WireImage

On disait? WireImage

Ah oui, Muriel ose parfois le pantalon. WireImage

Elle fait parfois l'impasse sur les perles. Mais jamais sur le noir. WireImage

Ah non! Une fois, juste une, Muriel a tenté le bleu marine. WireImage

Le fail

Le «french Bob» porte bien son nom: cette coupe peut s'avérer traître quand il y a du vent - et des Français à accueillir sur le tarmac de l'aéroport.

Le couple Berset à l'arrivée du couple Macron à l'aéroport de Bern-Belp, ce mercredi. Image: KEYSTONE

Brigitte Macron, l'égérie à la française

Brigitte, Brigitte, Brigitte... En fait, la première dame française aurait mérité une marinade à elle seule. Cette femme est une figure de mode en soit. Bon, faut avouer qu'être égérie Louis Vuitton, ça aide. Mais ça ne fait pas tout. Depuis qu'elle est devenue première dame en 2017, Brigitte Macron, 70 ans, est une fashion killeuse. Coupes droites, silhouette affutée, escarpins vertigineux... Si elle a un penchant pour le noir, le bleu marine et le blanc, elle ose aussi la couleur avec un succès insolent. Sa passion secrète? Les boutons. Votez Brigitte.

La robe tailleur, un de ses go-to.

Passion bouton. Image: NurPhoto

Sinon, on ne chantera jamais assez les louanges de la petite robe noire.

Les coupes sont toujours droites. Très droites. Et non, on n'a pas dit «à droite»! Getty Images Europe

Passion bouton, passion blanc. Getty Images Europe

On disait?

Le blanc, c'est quand elle n'ose pas une «petite» touche flashy.

Enfin… une «touche».

Le fail

Les baskets Louis Vuitton à 1000 boules, c'est un grand non. Surtout quand elles sont moches. Cela dit, il a fallu fouiller de longues heures pour trouver le moindre reproche à formuler envers Brigitte. Votez Brigitte.

Emmanuel Macron, le costard sinon rien

En ce qui concerne Emmanuel Macron, 45 ans, on le soupçonne de dormir en costume-cravate. A l'exception de quelques rares clichés en pull ou en hoodie, piochés sur le compte Instagram de sa photographe officielle Soazig de la Moissonière, on voit rarement le président français affublé d'autre chose que d'une chemise blanche. Et au fond, il vaut peut-être mieux. Avec Manu, qui dit temps libre... dit roue libre.

Le costard marine impeccable.

Le complet trois-pièces gris, ça marche aussi du tonnerre.

En hiver, c'est manteau. Net, précis.

Mais le manteau façon caban, c'est pas mal non plus.

L'inoubliable (et très rare) col roulé. On dit oui!

Les fail(s)

Car, hélas, Emmanuel Macron a beau être le plus bel homme du monde, selon l'auteure de cet article, il a aussi commis quelques catastrophes vestimentaires. Quand il ne travaille pas, tout part en peanuts. La preuve avec cette photo d'août 2017, en vacances... et en polo rose.

Venons-en ensuite à cette abominable petite doudoune fine digne d'un PLR de Moudon, symbole de la start-up nation, également en 2017. L'année de tous les vices. Même Brigitte y a succombé.

Poursuivons avec ce truc à mi-chemin entre veste d'aviateur et de motard, qui a l'air de puer le phoque à plein nez. Ajoutez à cette ignominie qu'elle est portée par-dessus ladite veste matelassée de PLR. Sans oublier les lunettes qui lui donnent un air niais, le jeans informe et les baskets de péquenaud. Vous obtenez un zéro pointé.

Et quand on pensait qu'un styliste de l'Elysée aurait eu la bonne idée de dire à son président que, pour la veste, c'est non, le voilà qui récidive l'année suivante. Au moins, cette fois, on n'aperçoit pas la doudoune fine.

Bref, comment dire... l'hiver n'est pas la saison de Macron. Et contrairement aux costards, il peine à trouver jeans à sa taille.

Tous les quatre, ça donne quoi?

En dépit des inévitables ratés stylistiques ici ou là qui, ponctuent la vie de tout un chacun, les couples Berset et Macron restent l'incarnation de la grâce et de l'élégance. Voici un condensé de leurs dernières rencontres, en France et en Suisse.

A l'Elysée, en janvier 2019. Image: KEYSTONE

Toujours à l'Elysée, le 9 novembre 2023. Image: EPA AP POOL

Une semaine plus tard, à Berne, le 15 novembre. Image: KEYSTONE

Enfin, à l'Hôtel de Ville de Berne, le soir-même. Image: KEYSTONE

Voilà, vous avez bien assez de quoi vous faire une idée. Alors, quel duo sort-il grand gagnant de ce duel fashion? Soyez impitoyables - et par pitié, laissez de côté votre sensiblerie nationale. On veut des larmes, du sang et des votes!