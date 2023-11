images: instagram, shutterstock, montage: watson

Cette mannequin ne veut pas d'enfant: voici les 118 (!) raisons de son choix

La décision de (ne pas) faire un gosse a beau être éminemment personnelle, le sujet est clivant et le débat infini. Cette semaine, la jeune Australienne Ellie Gonsalves a fait s'étrangler une brouette de mamans, sur internet, avec sa liste d'arguments aussi longue qu'une grossesse. Vous en pensez quoi?

Plus de «Société»

Ellie Gonsalves est une égérie L'Oréal qui n'a pas sa langue dans la poche. Consternée par «les pressions sociétales» qui pèsent sur les femmes qui n'ont pas pour objectif de pouponner toute leur vie, l'Australienne a décidé de lâcher 118 arguments, sur Instagram, en défaveur de la vie parentale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça part dans tous les sens.

Du «vagin qui peut se déchirer durant l'accouchement» au risque «d'avoir un enfant psychopathe», en passant par le dégout d'imaginer «le foetus qui vous chie dans l'utérus», les angoisses de cette jeune modèle semblent immenses, jusqu'à tutoyer parfois la paranoïa.

«Quand on me demande pourquoi je ne veux pas d'enfant, un ou deux arguments ça ne suffit jamais. Peut-être qu'une liste avec 118 raisons sera mieux entendue» Ellie Gonsalves, au magazine Mamamia

Qu'on se rassure, dans cette liste vertigineuse, on trouve au final pas mal d'humour, une bonne dose de cynisme, un brin de provocation et surtout «une volonté d'affirmer que toutes les opinions sont recevables. Laissons les gens libres de penser ce qu'ils veulent sur l'envie ou non de fonder une famille», confie-t-elle au magazine spécialisé Mamamia.

Sans surprise, depuis sa publication à rallonge, Ellie Gonsalves est ensevelie sous les critiques et les insultes, «principalement de la part de mamans».

Et vous, vous en pensez quoi?

Voici ses 118 arguments pour ne pas vouloir faire d'enfant: