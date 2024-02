Aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles utilisent trop de produits de soins pour la peau. Image: screenshots YouTube

«C'est une catastrophe»: les enfants suisses raffolent des soins pour la peau

La génération Alpha (soit les enfants nés entre 2010 et 2020) aime les soins pour la peau. La dermatologue Liv Kraemer explique à watson pourquoi un skincare trop excessif est néfaste.

Juliette Baur

La Suisse connaît actuellement une nouvelle tendance - de plus en plus de jeunes filles insistent pour que leurs parents leur achètent des produits de skincare. Des exfoliants, de l'acide hyaluronique, des masques de soin, de l'acide salicylique et des crèmes bronzantes. Et de préférence des produits chers.

En effet, pour la jeune génération, la routine skincare en plusieurs étapes fait désormais partie du quotidien au même titre que le brossage des dents le matin.

Voici Emma, elle a 8 ans et est une «sephora kid». Elle partage sa «Skincare Routine». Vidéo: watson

L'engouement pour les soins de la peau est alimenté par de petites influenceuses beauté venues Etats-Unis. Celles qu'on surnomme les «Sephora Kids» partagent leur routine de soins de la peau en douze étapes avec leurs followers. Et le succès est au rendez-vous: les vidéos avec le hashtag #teenageskincare ont déjà été visionnées plus de 26,7 millions de fois.

Hailey Bieber montre l'exemple

Les «Sephora Kids» s'inspirent de modèles adultes. Ils sont séduits par les corps bien entraînés, mais aussi par les peaux parfaites.

La Dolphin Skin, la Glass Skin ou le Donut-Glazed Look donnent tous l'image d'un teint sans pores. Mais celui-ci semble presque inaccessible - sauf si l'on opte pour une routine de skincare.

Le mannequin Hailey Bieber est LA reine du look «donut-glazed» et, coïncidence, elle a elle-même lancé une ligne de soins pour la peau. Les photos de Bieber et de centaines d'autres influenceuses suggèrent ceci:

«Achetez mes produits et vous serez toutes aussi belles que moi!»

Aujourd'hui, on ne parle plus de «produits de beauté», mais de «soins de la peau» ou de «skincare». L'optimisation de soi (surtout de son corps) est toujours au centre des préoccupations, mais elle se présente sous un nouveau couvert, plus acceptable pour la société.

Ces changements d'appellation sont problématiques - car à l'inverse, cela signifie que celles qui ne «soignent» pas leur peau à outrance pour obtenir un «donut-glazed look» ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Selon les spécialistes, la situation devient dangereuse lorsque le groupe cible rajeunit constamment et que des fillettes de 8 à 10 ans pensent qu'elles ont besoin d'acide hyaluronique pour être belles.

«Moins, c'est plus!»

La dermatologue Liv Kraemer confirme à watson:

«Le fait que sur YouTube, des "skinfluencers" renommés recommandent à des fillettes de 6 ans des crèmes pour les yeux est une catastrophe»

Si la spécialiste reconnaît que certaines jeunes filles atteignent la puberté dès l'âge de dix ans et ont en effet des points noirs et des petits boutons, elle recommande plutôt une routine simple:

«Cela ne nécessite ni masques, ni toners, ni rollers ou de crèmes pour les yeux. Chaque jour, le matin au réveil, il faut se laver le visage avec un nettoyant doux, puis utiliser une protection solaire. Le soir, se laver à nouveau et éventuellement appliquer un gel-crème léger. That's it!» Liv Kraemer

Le docteur Liv Kraemer met en garde contre les soins de la peau trop excessifs. Image: zVg

Selon Liv Kraemer, une routine de soins de la peau compliquée et l'utilisation de trop de produits entraînent une attaque de la barrière naturelle. La peau peut alors réagir par des irritations et de l'acné.

Mais la dermatologue est d'avis que de nombreux adultes surmènent également leur peau avec trop de produits:

«Beaucoup en font beaucoup trop. Je le répète sur mes réseaux sociaux et dans ma clinique: moins, c'est plus! Personne n'a besoin d'une routine de 8 à 50 étapes - et surtout pas les jeunes femmes.»

Les experts déconseillent fortement un skincare excessif. Mais cela ne semble guère intéresser la jeune clientèle. Selon des études, la génération Z dépense plus d'argent pour les soins de la peau que tout autre groupe d'âge. Aux Etats-Unis par exemple, rien qu'en 2023, les dépenses des enfants et des adolescentes pour les produits Skincare ont augmenté de 20%.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)