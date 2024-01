De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait

Or, en croisant les différents discours et articles, les preuves recueillies jusqu’à présent sont encourageantes. Mais il faudra attendre plusieurs années pour le confirmer. (svp)

«Nous avons besoin de plus de données et éventuellement de nouveaux instruments pour prendre une décision définitive»

Mais quelle est cette exoplanète qui fait rêver les férus de vie extraterrestre? Le site américain souligne que les équipes qui œuvrent autour du fameux télescope James Webb auraient ciblé K2-18 b , une exoplanète 8,6 fois plus massive que la Terre et située à 120 années-lumière de notre système solaire.

The Spectator s'est penché sur le sujet et a souligné que les conclusions (et la rédaction d'un article) sont en cours d'examen par d'éminents scientifiques. Ces spécialistes travaillent de concert, pour valider les éventuelles preuves solides qu'une vie extraterrestre ait été découverte sur une exoplanète (une planète en dehors de notre système solaire).

Comment un bref coup d'œil sous votre voiture peut sauver des vies

Avant de prendre la route l'hiver, il est utile de gratter ses vitres et ses phares, vérifier les pneus ou les essuie-glaces. Mais peu pensent à regarder sous le véhicule. On le devrait, pourtant, car on y trouve parfois des surprises inhabituelles...

Un contrôle rapide des pneus ou pour vérifier que les essuie-glaces ne sont pas sales avant de prendre la route est toujours utile. D'habitude, ces mesures suffisent au quotidien. Mais en hiver, il peut s'avérer salvateur de prévoir quelques minutes de plus pour jeter un coup d'œil sous la voiture. Et ce, même si vous êtes pressé le matin et devez encore gratter les vitres et les phares de votre véhicule.