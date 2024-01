La reine Letizia d'Espagne, 53 ans, fait face depuis quelques semaines aux allégations d'un ancien amant présumé, qui s'avère être l'ex-mari de sa petite soeur. watson

L'ex-amant de la reine d'Espagne lâche de nouvelles bombes

Loin de se satisfaire du petit scandale d'Etat qu'il a provoqué il y a un mois, Jaime Del Burgo, ex-beau-frère et ex-amoureux transi de la reine Letizia, persiste et signe ses allégations. Sans oublier d'en remettre une couche.

Mettez un ancien amant à la porte, il reviendra sur les réseaux. C'est sans doute la leçon que retiendra Letizia d'Espagne de cette fin d'année 2023. Quelques semaines après le tollé provoqué par Jaime Del Burgo, Sa Majesté s'imaginait peut-être que son turbulent ex-beau-frère s'était calmé et qu'il la laisserait tranquille. Mais le voilà qui a fait son grand retour cette semaine, avec une nouvelle salve de rumeurs compromettantes.

Rembobinons un peu, juste au cas où vous n'auriez pas suivi ce fascinant drame amoureux familial, qui a dû jeter un froid autour de la table de Noël de la famille royale espagnole.

Début décembre, Jaime Del Burgo, avocat, investisseur et entrepreneur basé entre Londres et la Suisse, 53 ans, sort du bois pour clamer, dans une série de tweets sur X, avoir entretenu une relation de longue date avec Son Altesse. Une idylle qui aurait débuté au début des années 2000, alors que Letizia était encore une journaliste à succès, sans lien aucun avec la noblesse.

Leur histoire d'amour se serait achevée abruptement après la rencontre de la jeune femme avec un certain Felipe, futur roi d'Espagne, qui deviendra son fiancé, puis son mari, en 2004. Or, à en croire Jaime Del Borgo, Letizia et lui aurait repris leur liaison quelque temps après son mariage royal... Pour ne s'achever qu'en 2014, à sa propre union avec sa soeur cadette, Telma Ortiz.

Jusque là, ça va? Vous suivez toujours?

Le roi Felipe VI et sa femme, Letizia, le 29 novembre, quelques jours avant que le scandale n'explose dans la presse espagnole et internationale. Getty Images Europe

Des republications et de nouveaux détails

Si ces micmacs sentimentaux vous ont perdu, pas de panique: Jaime Del Burgo a pensé à tout. L'ancien amoureux autoproclamé a publié une chronologie supposée de sa relation avec Letizia sur X (Twitter). Selon lui, la reine et lui auraient mené une «relation amoureuse, de 2002 à 2004»; avant de devenir «amis et confidents, de 2004 à 2010»; puis de remettre le couvert pour une «relation amoureuse, durable et continue, de 2010 à 2011»; avant, finalement, de devenir «beaux-frères, de 2012 à 2016».

La seule chose vraiment certaine dans cette histoire, c'est que Jaime Del Burgo a bel et bien été le mari de la sœur de Letizia, entre 2014 et 2016. instagram

Outre ces clarifications temporelles, Jaime Del Burgo, qui «ne change pas une virgule» de ses premières publications, postées début décembre sur le réseau social, avant d'être supprimées, a tenu à se justifier: «C'était une erreur de supprimer mes messages. C'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui récupérer les plus importants».

«Je publierai la vérité sans me soucier de qui que ce soit» Jaime Del Burgo, le 26 décembre, sur X.

Parmi ses republications, la fameuse photo du pashmina qui a mis les médias en émoi. La preuve, selon l'entrepreneur, de la véracité de ses allégations. Letizia la lui aurait envoyée en 2003, pourvu d'un message: «Amour. Je porte ton pashmina. C'est comme te sentir à mes côtés. Il prend soin de moi. Il me protège. Je compte les heures jusqu'à ce que nous nous revoyions. Je t'aime. Sors d'ici. A toi.»

Publié initialement le 3 décembre par Jaime Del Burgo, la photo de Letizia, qui daterait de 2003, a été republiée le 26 décembre. image: capture d'écran x

«En quelques heures, la fameuse photo du pashmina et le SMS que Letizina m'a envoyé avec ont été vus par 24 millions de personnes», indique Jaime Del Burgo, en repartageant la photo.

Dans un autre message, l'ex-amoureux partage de nouveaux détails d'un week-end qui, selon lui, se serait passé un soir de juillet 2010. «Ce moment, dans le hamac, était un de ceux où la vie prend un tournant. Cette même nuit, notre relation amoureuse, interrompue des années auparavant, a repris, car l'amour avait toujours été là depuis notre premier voyage à Venise, en 2002.»

La suite est tout aussi croustillante: «Nous avons voyagé au Cap-Vert, en Grèce en croisière, aux Etats-Unis, à la campagne en Angleterre, en Provence en France, jusqu'à fin 2014. Elle est venue à Londres, je suis allé à Madrid. Pendant un an et demi, nous avons réfléchi et fait des pas en avant dans le but d'être libres.»

«Nous avons abordé la question du divorce, des filles, nous avons demandé un avis juridique, nous avons visité ensemble une maison en Floride» Jaime Del Burgo, sur X, le 26 décembre.

A supposer que le récit de Jaime Del Burgo soit avéré, c'est un cadeau qui tombe très mal, alors que le 20e anniversaire de mariage entre le roi et la reine d'Espagne approche à grands pas. Autant de rumeurs qui ont suscité l'indignation en Espagne et qui posent de sérieuses questions sur les motivations de Jaime Del Burgo, désormais remarié et père de deux petites filles. L'intéressé s'est vaguement justifié sur X:

«Je pense que ce dont j'ai besoin, c'est de lâcher prise, de clore un long chapitre et de tirer des conclusions qui nous aideront à nous améliorer.»

«Et pour cela, il faut raconter nos erreurs et celles des autres. Parce que nous apprenons de nos erreurs», conclut l'ex-amant présumé, un brin philosophique, avant d'embrayer sur une obscure histoire au sujet des «yahourts servis dans son hôtel de Biarritz», fabriqués au Pays basque.

Jaime Del Burgo, courant décembre, à Biarritz, avec sa fille. image: x

A ce stade de l'aventure, il y a guère que la reine d'Espagne pour nous confirmer quelles sont vraiment ou non ses «erreurs». Alors que la famille royale espagnole refuse toujours catégoriquement de commenter les déclarations explosives de l'ex-beau-frère, le mystère risque bien de perdurer encore longtemps.