Cette loutre «agressive» est recherchée par les autorités

Pour éviter que le schéma ne se répète, le personnel de l'aquarium de Monterey Bay, qui s'en est occupé avant de la remettre en liberté, a été jusqu'à porter des masques et des ponchos. Malgré ces efforts, la femelle a commencé à s'approcher des humains environ un an après avoir été relâchée dans l'océan.

Le mois dernier, Noah Wormhoudt, 16 ans, était en train de prendre des vagues avec un ami au large de Cowell's Beach à Santa Cruz lorsque la loutre a surgi: «J'ai commencé à pagayer en essayant de l'éviter, mais elle se rapprochait de plus en plus. J'ai sauté de ma planche, puis elle a sauté sur ma planche», se souvient-il auprès du New York Times .

Cette femelle de cinq ans fait les gros titres de la presse américaine cette semaine, après des actes redoublés de piraterie . L'animal s'attaque aux surfeurs de Santa Cruz, non loin de San Francisco, depuis plusieurs semaines déjà. Selon la police, quatre incidents impliquant une loutre et un baigneur ont été enregistrés.

«En raison du risque croissant pour la sécurité publique, une équipe [...] formée à la capture et à la manipulation des loutres de mer, a été déployée pour tenter de la capturer et de la déplacer ailleurs»

Ce médicament pourrait faire repousser nos dents

La perte des dents est un problème pour beaucoup. Mais des recherches pour les faire repousser sont en cours au Japon et les premiers résultats sont prometteurs.

Chez les plus de cinquante ans, de plus en plus de personnes portent une prothèse dentaire. Grâce à des chercheurs japonais, cela ne sera peut-être plus nécessaire.