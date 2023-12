Obama est accusé de passer par Netflix pour préméditer une apocalypse

images: netflix, montage: watson

Obama est accusé d'utiliser Netflix pour préméditer une apocalypse

Depuis que Le monde après nous est sorti sur Netflix, nous serions «programmés» et «manipulés» par une force maléfique, déployée par l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Ce film catastrophe prédirait rien de moins que la destruction volontaire des Etats-Unis par les Etats-Unis. Parce que... pourquoi pas.

Démarrons cette folle histoire par une bonne nouvelle: Le monde après nous, décapsulé sur Netflix le 8 décembre dernier, est un excellent film catastrophe, qui brille par sa violente sobriété. Alors qu'une puissante et mystérieuse cyberattaque paralyse la totalité des Etats-Unis, nous sommes conviés à passer plus de deux heures dans une propriété chic de la campagne new-yorkaise, avec deux familles qui n'ont pas élevé les chèvres ensemble.

Sous ses faux airs d'ode au survivalisme, ce film nous balance surtout à la gueule les affres existentielles d'une bande de bobos, incapables de faire deux pas sans un réseau 5G entre les doigts. C'est oppressant, dérangeant, malin, peu bavard. Rajoutez-y la présence de Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Kevin Bacon et vous obtenez une franche réussite.

Quelques jours à peine après sa sortie, force est de constater que cet apocalypse insufflée en streaming ne fait pas l'unanimité. Ceux qui ont aimé adorent, les autres rivalisent d'adjectifs pour signifier leur bruyante déception. Trop long, trop bizarre, trop vague, trop bobo, trop effrayant, trop tout. Sauf la fin, qui manquerait cruellement d'explication(s). Car l'heure est grave: qui menace l'Amérique d'une telle coupure de courant et de réseau? Les Chinois? Les islamistes? Les Corées? La Russie? Et puis... dans quel but?

Qu'on se rassure, il existe des gens pour qui le mystère n'en est pas un. Pour faire court, sachez que ce thriller horrifique aurait été pensé pour «programmer» et «préparer» le peuple américain à une apocalypse, orchestrée de l'intérieur par les soldats de l'Etat profond. Bien sûr, le fait que Le monde après nous suggère au lieu de montrer, permet la libération d'une cargaison de théories disons... alternatives. Mais ce n'est pas le principal détonateur des complots qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Crédités en qualité de producteurs, Michelle et Barack Obama seraient la preuve que nous avons moins affaire à une douce fiction, qu'à une vaste manigance gouvernementale.

«Dites-moi que nous ne sommes pas programmés» Eva Vlaardingerbroek, une version néerlandaise du provocateur américain d'extrême droite Tucker Carlson.

Si l'extrémiste Eva Vlaardingerbroek partage ainsi son angoisse à l'idée d'être «programmée» par le couple Obama, c'est que l'ancien président des Etats-Unis a joué un rôle de consultant. Bien qu'il n'ait pas mis un oeil sur le scénario ou une semelle sur le tournage, Barack Obama a partagé avec le réalisateur son «expérience» à la tête de l'Etat, histoire d'offrir un maximum de réalisme au film.

Les théories du complot se chargeront de finir le boulot: la menace mystérieuse qui, dans la fiction, plane sur le territoire, devient un plan machiavélique fomenté de longue date par de réelles forces obscures.

A un moment donné, les protagonistes se mettent à lister les ennemis potentiels et giflent sèchement l'idée qu'une espèce d'Etat profond puisse être responsable de cette gigantesque attaque. Pour les apôtres des réalités parallèles, c'est non seulement la preuve qu'il existe, mais qu'il est derrière tout ça.

Voici l'extrait: «Une théorie du complot à propos d'un groupe de personnes obscures qui dirigent le monde est une explication bien trop paresseuse... Surtout quand la vérité est bien plus effrayante. Personne ne contrôle la situation. Personne ne tire les ficelles... Lorsque des événements comme celui-ci se produisent, le mieux que les personnes les plus puissantes puissent espérer, c'est d'être prévenues.»

Résultat: «Le film fait passer le message que si des révélations concernant un groupe de personnes contrôlant le monde étaient faites, il fallait le prendre comme de la désinformation» Un certain Black Bond PTV, 30 000 abonnés sur X

Pour quelle raison le couple Obama s'épuiserait-il à passer par Netflix pour imposer sa «propagande» apocalyptique? Parce que... tenez-vous bien:

Comme si cela ne suffisait pas, des membres de l'alt-right américaine accusent les producteurs de luxe d'insuffler une grande dose de «haine anti-blanc». Dans ce film, un couple blanc avec enfants est contraint de cohabiter avec un père et sa fille noirs, magistralement incarnés par Mahershala Ali et Myha'la Herrold.

«Si le monde s'effondre, la confiance ne doit pas être accordée facilement à qui que ce soit, en particulier aux Blancs»

C’est très vite oublier que Julia Roberts se méfie très vite, elle aussi, de ces deux inconnus étranges et… étonnamment riches.

Plus largement, la sphère complotiste est dans l'impossibilité d'imaginer sereinement qu'un ancien président des Etats-Unis, qui plus est démocrate, puisse aujourd'hui produire des films de fiction sans la moindre idée derrière la tête. Et, ce, même si le long-métrage est tiré d'un bouquin qu'il n'a pas écrit. Même si les Etats-Unis n'auront jamais besoin des Obama pour se retrouver menacés par une cyberattaque dévastatrice.

Bien sûr, rien n'empêche Barack d'y glisser ses peurs d'ancien leader du monde libre, ses aspirations, ses influences. Mais de là à imaginer que Le monde après nous ne soit qu'un manifeste politique en vue d'anéantir l'Amérique, il faudra patienter encore un peu.

Là où les hurluberlus ont raison, c'est que l'humanité n'a pas encore pris tout à fait conscience des carences de nos nations en termes de cybersécurité. D'ici là, cette polémique prouve au moins une chose, cinématographique cette fois: le film a marqué les esprits.