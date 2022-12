Ces six aliments décadents ont disparu de la surface de la Terre en 2022

Précisions: de la surface américaine de la Terre. Les mets que nous allons vous présenter ne sont pas commercialisés de ce côté-ci de l'Atlantique, thanks God.

Toutefois, prenons quand même une instant pour saluer l'âme de ces six mets de fast food incontournables, qui suintent bons l'Amérique dans ce qu'elle a de meilleur, et surtout de pire. Et pour remercier le Ciel de nous avoir fait naître en Europe, berceau de la blanquette et des escargots.

En parlant de bouffe américaine putride... Ce top 50 de la cuisine indigne les internautes: les USA sont 8e de Margaux Habert

Le «Ch'King» de Burger King

Ceci n'est pas un «chicken burger» classique: il s'agit d'un pur et authentique «sandwich au poulet croustillant pané à la main». image: burger king

Comme le rappelle CNN, la vie du «Ch'King» a été courte. Lancé en mai 2021, le burger a été discrètement éradiqué des menus américains cet automne.

Burger King a justifié cette condamnation car le sandwich, «pané à la main», était «trop difficile à assembler» pour les employés. Il a été remplacé par le «Royal Crispy Chicken», qui offre «une saveur et une consistance excellentes», selon Burger King.

Les «Original Chicken Crispers» de Chili's

Des filets de poulet panés, servis avec des frites et du maïs. On sent d'ici le beurre et l'huile de friture, mmmh. image: chilli's

Dites bye bye aux «chicken crispers» originaux, spécialité de la chaîne Chili's, maître incontesté du poulet frit. Ce noble équivalent de KFC a pris la décision d'abandonner la recette qui fait son succès depuis les années 1980.

La recette originale a été abandonnée pour une version «plus croustillante et plus juteuse», moins complexe à fabriquer. Autant dire que la décision a indigné les fans. RIP.

Le «Choco Taco»

Et voilà encore une belle fantaisie made in US. image: Klondike

La célèbre glace enrobée dans un cône en forme de taco a rejoint le cimetière des sucreries cet été, au grand damn des petits Américains qui couraient après les camions de crème glacée.

Le confiseur Klondike, qui commercialisait cet étrangeté depuis plus de 40 ans, a toutefois promis de «reconsidérer» sa décision face au tollé général.

Le «McRib» de McDonald's

Des Ribs. Dans du pain. Oui. Euh. Non. image: McDonald's

Voici le «McRib», qui, comme son nom l'indique, est un sandwich à base de ribs. Il a vu le jour dans les McDonald's de Kansas City en 1981 et fût longtemps cantonné au niveau régional, avant de s'étendre à tous les restaurants américains en 2020.

On ne devrait pas vous le dire, mais si ce sandwich vous fait de l'oeil, vous pourrez le goûter dans certaines enseignes allemandes. Ne nous remerciez pas.

Le frosty à la vanille de Wendy's

Cet innocent frappé à la vanille a disparu cette année de chez Wendy's pour laisser placer à un Frosty goût «menthe poivrée». God bless America. (mbr)

En parlant de milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah!