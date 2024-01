Il n'a pas aimé le verdict

Une juge de Las Vegas a essuyé l'ire d'un détenu qui refusait de filer derrière les barreaux. Il s'est littéralement jeté dessus, la blessant légèrement.

Mercredi 3 janvier, Mary Kay Holthus, une juge de Las Vegas, dans le Nevada, annonçait le verdict d'un prévenu pour lui signifier qu'il fera un détour par la case prison. Deobra Redden, un homme jugé pour tentatives de coups et blessures, lui adressait des noms d'oiseau, mécontent du sort qui lui est réservé par la loi. Et lorsqu'il saisit qu'il va séjourner à l'ombre, l'homme se lance dans une course vers l'avant, saute par-dessus l'estrade pour plaquer la juge.

La scène 👇 Vidéo: watson

On ne sait pas si le condamné était un aficionados des rings de catch ou un suiveur des aventures de la WWE, mais les images prouvent qu'il maîtrise le plaquage aérien à la perfection. La détente est même empreinte de grâce et pourrait lui offrir une reconversion dans le catch à sa sortie.

Et face à cette tornade de violence, la juge ne pouvait qu'être surprise par une telle prouesse physique. Elle s'en est par ailleurs sortie «avec quelques légères blessures», selon un communiqué relayé par la BBC.

Un agent à terre et refonte des protocoles

Un agent qui lui est venu en aide a lui été transporté à l'hôpital pour y être soigné.

Après cet incident, une porte-parole du comté du tribunal du comté de Clark a répondu à l'AFP: «Nous sommes en train de revoir tous nos protocoles et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger le pouvoir judiciaire, le public et nos employés».

Alors que la bannière étoilée s'est ensuite écrasée sur les différents acteurs, certains y verront le symbole d'une nation qui décline. (svp)